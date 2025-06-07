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Глава РФПИ поддержал призыв Айзекмана к примирению Трампа и Маска
Глава РФПИ поддержал призыв Айзекмана к примирению Трампа и Маска - 07.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ поддержал призыв Айзекмана к примирению Трампа и Маска
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал призыв экс-кандидата | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T00:38+0300
2025-06-07T00:38+0300
2025-06-07T00:38+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал призыв экс-кандидата на пост главы НАСА Джареда Айзекмана к примирению между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском.
Ранее Айзекман в соцсети X призвал Маска и Трампа помириться друг с другом, отметив, что это их примирение нужно не только США, но и всему миру.
Дмитриев ответил на пост Айзекмана смайликами с поднятым большим пальцем и аплодисментами.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
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Банки, Общество , Экономика, США, МОСКВА, РФ, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, РФПИ, НАСА, Tesla
Глава РФПИ поддержал призыв Айзекмана к примирению Трампа и Маска
Глава РФПИ Дмитриев поддержал призыв Айзекмана к примирению между Трампом и Маском
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал призыв экс-кандидата на пост главы НАСА Джареда Айзекмана к примирению между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском.
Ранее Айзекман в соцсети X призвал Маска и Трампа помириться друг с другом, отметив, что это их примирение нужно не только США, но и всему миру.
Дмитриев ответил на пост Айзекмана смайликами с поднятым большим пальцем и аплодисментами.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.