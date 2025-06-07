Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ поддержал призыв Айзекмана к примирению Трампа и Маска - 07.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250607/glava-858288786.html
Глава РФПИ поддержал призыв Айзекмана к примирению Трампа и Маска
Глава РФПИ поддержал призыв Айзекмана к примирению Трампа и Маска - 07.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ поддержал призыв Айзекмана к примирению Трампа и Маска
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал призыв экс-кандидата | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T00:38+0300
2025-06-07T00:38+0300
банки
общество
экономика
сша
москва
рф
дональд трамп
кирилл дмитриев
рфпи
наса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858288786.jpg?1749245886
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал призыв экс-кандидата на пост главы НАСА Джареда Айзекмана к примирению между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. Ранее Айзекман в соцсети X призвал Маска и Трампа помириться друг с другом, отметив, что это их примирение нужно не только США, но и всему миру. Дмитриев ответил на пост Айзекмана смайликами с поднятым большим пальцем и аплодисментами. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
сша
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, общество , сша, москва, рф, дональд трамп, кирилл дмитриев, рфпи, наса, tesla
Банки, Общество , Экономика, США, МОСКВА, РФ, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, РФПИ, НАСА, Tesla
00:38 07.06.2025
 
Глава РФПИ поддержал призыв Айзекмана к примирению Трампа и Маска

Глава РФПИ Дмитриев поддержал призыв Айзекмана к примирению между Трампом и Маском

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал призыв экс-кандидата на пост главы НАСА Джареда Айзекмана к примирению между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском.
Ранее Айзекман в соцсети X призвал Маска и Трампа помириться друг с другом, отметив, что это их примирение нужно не только США, но и всему миру.
Дмитриев ответил на пост Айзекмана смайликами с поднятым большим пальцем и аплодисментами.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
 
ЭкономикаБанкиОбществоСШАМОСКВАРФДональд ТрампКирилл ДмитриевРФПИНАСАTesla
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала