https://1prime.ru/20250607/gosduma-858298177.html

В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера в Москве

В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера в Москве - 07.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера в Москве

Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T17:51+0300

2025-06-07T17:51+0300

2025-06-07T17:51+0300

экономика

россия

дмитрий гусев

москва

госдума

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846057251_0:134:3271:1974_1920x0_80_0_0_70ab2c903f4be2ce00f046ed7adf1645.jpg

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее Гусев сообщил РИА Новости, что, москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера. По его словам, жители столицы, которые ранее уже получили этот статус, сохраняют все меры поддержки до выхода на пенсию. "Отмена статуса предпенсионера — шаг, который бьёт по уязвимой группе граждан. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен и дискриминации на рынке труда", - сказал Гусев РИА Новости. Он напомнил, что перечень региональных льгот включал: бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд по железной дороге к месту лечения и обратно. "Решение лишить сейчас поддержки — создаёт неравенство. Одни получили льготы, другие — нет, что вызывает недовольство", - добавил политик. По мнению депутата, на федеральном уровне однозначно необходимо сохранять статус. "Налоговые послабления и пособия по безработице — это минимальная защита для тех, кто оказался в сложной ситуации из-за пенсионной реформы", - подытожил Гусев.

https://1prime.ru/20250304/proekt-855441558.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий гусев, москва, госдума, общество