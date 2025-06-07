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В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера в Москве - 07.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера в Москве
В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера в Москве - 07.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера в Москве
Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T17:51+0300
2025-06-07T17:51+0300
экономика
россия
дмитрий гусев
москва
госдума
общество
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее Гусев сообщил РИА Новости, что, москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера. По его словам, жители столицы, которые ранее уже получили этот статус, сохраняют все меры поддержки до выхода на пенсию. "Отмена статуса предпенсионера — шаг, который бьёт по уязвимой группе граждан. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен и дискриминации на рынке труда", - сказал Гусев РИА Новости. Он напомнил, что перечень региональных льгот включал: бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд по железной дороге к месту лечения и обратно. "Решение лишить сейчас поддержки — создаёт неравенство. Одни получили льготы, другие — нет, что вызывает недовольство", - добавил политик. По мнению депутата, на федеральном уровне однозначно необходимо сохранять статус. "Налоговые послабления и пособия по безработице — это минимальная защита для тех, кто оказался в сложной ситуации из-за пенсионной реформы", - подытожил Гусев.
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россия, дмитрий гусев, москва, госдума, общество
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Гусев, МОСКВА, Госдума, Общество
17:51 07.06.2025
 
В Госдуме прокомментировали отмену статуса предпенсионера в Москве

Депутат Гусев: предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку

© Фото : Unsplash/Jack FinniganПенсионеры, держащиеся за руки
Пенсионеры, держащиеся за руки - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© Фото : Unsplash/Jack Finnigan
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
Ранее Гусев сообщил РИА Новости, что, москвичи, которые достигли предпенсионного возраста в этом году, уже не смогут получить статус предпенсионера. По его словам, жители столицы, которые ранее уже получили этот статус, сохраняют все меры поддержки до выхода на пенсию.
"Отмена статуса предпенсионера — шаг, который бьёт по уязвимой группе граждан. Предпенсионеры, оставшиеся без региональных льгот, теряют важную поддержку в условиях роста цен и дискриминации на рынке труда", - сказал Гусев РИА Новости.
Он напомнил, что перечень региональных льгот включал: бесплатный проезд на общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд по железной дороге к месту лечения и обратно.
"Решение лишить сейчас поддержки — создаёт неравенство. Одни получили льготы, другие — нет, что вызывает недовольство", - добавил политик.
По мнению депутата, на федеральном уровне однозначно необходимо сохранять статус.
"Налоговые послабления и пособия по безработице — это минимальная защита для тех, кто оказался в сложной ситуации из-за пенсионной реформы", - подытожил Гусев.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
В Думу внесут проект о пособиях по безработице для предпенсионеров
4 марта, 09:28
 
ЭкономикаРОССИЯДмитрий ГусевМОСКВАГосдумаОбщество
 
 
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