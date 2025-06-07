https://1prime.ru/20250607/gruziya-858300202.html

"Вместо помощи". Грузия обвинила послов в попытке втянуть страну в войну

"Вместо помощи". Грузия обвинила послов в попытке втянуть страну в войну - 07.06.2025, ПРАЙМ

"Вместо помощи". Грузия обвинила послов в попытке втянуть страну в войну

Ряд послов иностранных государств в Грузии, нарушая Венскую конвенцию, поддерживают экстремистские силы и при этом пытаются оказывать воздействие на грузинские... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T21:26+0300

2025-06-07T21:26+0300

2025-06-07T21:26+0300

политика

грузия

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Ряд послов иностранных государств в Грузии, нарушая Венскую конвенцию, поддерживают экстремистские силы и при этом пытаются оказывать воздействие на грузинские власти, чтобы вовлечь республику в российско-украинский конфликт. С таким заявлением выступил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, чьи слова передает издание "Взгляд".Папуашвили напомнил, что "послы должны быть представителями своих стран, а не менторами принимающей", тогда как грузинские власти постоянно наблюдают крайне недружественные действия со стороны послов.Так, власти станы, по словам спикера парламента, постоянно наблюдают, как многие послы поощряют радикальную оппозицию, подогревая тем самым экстремистские настроения в стране, пытаются оказывать давление на республиканское правительство, стремясь вовлечь Грузию в войну, и поддерживают революционные попытки по смене власти путем разжигания уличных беспорядков."Вместо помощи в решении проблем дипломаты усугубляют их", — подчеркнул спикер парламента.

https://1prime.ru/20250605/gruziya-858218165.html

грузия

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грузия