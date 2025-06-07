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Юрист рассказала, как избежать потери бизнеса при разводе - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказала, как избежать потери бизнеса при разводе
Юрист рассказала, как избежать потери бизнеса при разводе - 07.06.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала, как избежать потери бизнеса при разводе
Избежать потери бизнеса при разводе можно в случае оформления режима раздельной собственности на него в брачном договоре, рассказала РИА Новости адвокат,... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T03:14+0300
2025-06-07T03:14+0300
бизнес
россия
общество
москва
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Избежать потери бизнеса при разводе можно в случае оформления режима раздельной собственности на него в брачном договоре, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "В случае расторжения брака, в отсутствие брачного договора в зону риска попадает не только осязаемое имущество: недвижимость, автомобили, иное движимое имущество, которое затрагивает лишь интерес супругов, но и активы, которые попадают в периметр интересов третьих лиц, например, партнеров по бизнесу, - и в таком случае последствия при разделе могут быть не всегда предсказуемые", - сказала РИА Новости адвокат. Она привела пример - в период брака один из супругов вместе с друзьями создал бизнес, например, открыл ООО. Компания развивается и регулярно приносит доход. Но единственным участником общества, является один из супругов, друзья присутствуют номинально, либо кто-то выполняет функцию генерального директора, но денежные средства в развитие компании вносили в одинаковом размере, и компания успешно работала в формате партнерства на вере (у друзей не было задачи закреплять все условия в рамках юридического поля). "В случае расторжения брака супруга учредителя ООО претендует на половину доли в компании в формате реального участия. В случае, если устав компании составлен грамотно, то вход новых участников в такое общество невозможен - это минимизирует риски для вступления в реальный бизнес, людей, далеких от такого бизнеса", - отметила Кузьминова. По ее словам, если в уставе нет такой оговорки, бывшая супруга может быть участником общества, либо в судебной инстанции претендовать на половину стоимости доли. "Правовой совет - чтобы избежать дробления бизнеса или существенных финансовых потерь при оплате стоимости доли, составляйте брачный договор, по которому в отношении бизнеса будет действовать режим раздельной собственности супругов", - подчеркнула адвокат.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
03:14 07.06.2025
 
Юрист рассказала, как избежать потери бизнеса при разводе

Юрист Кузьминова рассказала, как избежать потери бизнеса при разводе

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Избежать потери бизнеса при разводе можно в случае оформления режима раздельной собственности на него в брачном договоре, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"В случае расторжения брака, в отсутствие брачного договора в зону риска попадает не только осязаемое имущество: недвижимость, автомобили, иное движимое имущество, которое затрагивает лишь интерес супругов, но и активы, которые попадают в периметр интересов третьих лиц, например, партнеров по бизнесу, - и в таком случае последствия при разделе могут быть не всегда предсказуемые", - сказала РИА Новости адвокат.
Она привела пример - в период брака один из супругов вместе с друзьями создал бизнес, например, открыл ООО. Компания развивается и регулярно приносит доход. Но единственным участником общества, является один из супругов, друзья присутствуют номинально, либо кто-то выполняет функцию генерального директора, но денежные средства в развитие компании вносили в одинаковом размере, и компания успешно работала в формате партнерства на вере (у друзей не было задачи закреплять все условия в рамках юридического поля).
"В случае расторжения брака супруга учредителя ООО претендует на половину доли в компании в формате реального участия. В случае, если устав компании составлен грамотно, то вход новых участников в такое общество невозможен - это минимизирует риски для вступления в реальный бизнес, людей, далеких от такого бизнеса", - отметила Кузьминова.
По ее словам, если в уставе нет такой оговорки, бывшая супруга может быть участником общества, либо в судебной инстанции претендовать на половину стоимости доли. "Правовой совет - чтобы избежать дробления бизнеса или существенных финансовых потерь при оплате стоимости доли, составляйте брачный договор, по которому в отношении бизнеса будет действовать режим раздельной собственности супругов", - подчеркнула адвокат.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
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