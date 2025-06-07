https://1prime.ru/20250607/kanada-858297295.html

Канада направила более 25 миллионов долларов на военную помощь Украине

Канада направила более 25 миллионов долларов на военную помощь Украине - 07.06.2025, ПРАЙМ

Канада направила более 25 миллионов долларов на военную помощь Украине

Власти Канады выделили более 25 миллионов долларов на военную помощь Украине, включающую бронетранспортеры и устройства для защиты от помех, сообщает канадское... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T16:40+0300

2025-06-07T16:40+0300

2025-06-07T16:40+0300

политика

украина

канада

сша

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Власти Канады выделили более 25 миллионов долларов на военную помощь Украине, включающую бронетранспортеры и устройства для защиты от помех, сообщает канадское министерство национальной обороны. "Во время заседания контактной группы по Украины (UDCG) министр (обороны Канады Дэвид Макгинти - ред.) объявил о предоставлении более 35 миллионов (канадских - ред.) долларов (25,6 миллиона долларов США - ред.) военной помощи Украине, включая 30 миллионов (канадских - ред.) долларов (21,9 миллиона долларов США - ред.) на бронетранспортеры Coyote и Bison... 5 миллионов (канадских - ред.) долларов (3,6 миллиона долларов США - ред.) на системы защиты от помех для радиоэлектронной борьбы", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны. Согласно публикации, в конце 2024 года Канада уже отправляла Киеву 64 бронетранспортера Coyote. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250605/alyuminiy-858237710.html

украина

канада

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, канада, сша, нато