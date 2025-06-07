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Логисты объяснили снижение спроса на доставку грузов из Китая в Россию

Логисты объяснили снижение спроса на доставку грузов из Китая в Россию - 07.06.2025, ПРАЙМ

Логисты объяснили снижение спроса на доставку грузов из Китая в Россию

Спрос на доставку грузов из Китая в Россию в последние несколько месяцев демонстрирует снижение, одной из причин является то, что компаний, занимающихся такой... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T13:12+0300

2025-06-07T13:12+0300

2025-06-07T13:12+0300

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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Спрос на доставку грузов из Китая в Россию в последние несколько месяцев демонстрирует снижение, одной из причин является то, что компаний, занимающихся такой доставкой, стало слишком много и возникла серьезная конкуренция, такое мнение выразили РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. "Количество заявок на доставку грузов из Китая падает последние несколько месяцев. Причем снижение значительное... Большинство логистов фиксируют, что за последние 3-5 месяцев практически нет новых клиентов, которые просят организовать доставку товаров из Китая... По мнению специалистов Rocket Cargo, это может быть связано с тем, что компаний, занимающихся доставкой грузов из Китая, стало слишком много. И образовалась огромная конкуренция ", - отметили в компании. В компании пояснили, что высокая конкуренция часто негативно сказывается на самих логистах. Многие из них, чтобы остаться на плаву, вынуждены оказывать услуги по очень низким тарифам. Кроме того, если раньше на поддержание работы организации они могли взять кредит, то сейчас это практически невозможно сделать, учитывая кредитные ставки. Некоторым игрокам рынка удается выполнить план по оказанию услуг по доставке грузов из Китая только на четверть. Ряд компаний по этим причинам переживают не лучшие времена и вынуждены начать процедуру банкротства, добавили в компании. "Еще одна причина снижения спроса заключается в том, что с 2024 года китайские селлеры могут продавать товары на маркетплейсах напрямую. То есть они сами организуют все процессы доставки в РФ, и в этом случае им не нужна помощь российских логистов", - добавили в компании. В Rocket Cargo отметили, что данные о сокращении интереса к доставке из Поднебесной фиксируют как крупные игроки рынка, так и небольшие компании. И зачастую это организации, основная деятельность которых направлена именно на работу с Китаем. "Компания Rocket Cargo также организует перевозку товаров из Китая, но это не основное наше направление. Мы перевозим грузы по всему миру, из разных частей земного шара. Поэтому если и спрос на доставку из КНР падает, то мы его не так сильно ощущаем", - заключили в компании.

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бизнес, россия, китай, рф