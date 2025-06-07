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Белый дом пытался сгладить конфликт с Маском, пишет Washington Post - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Белый дом пытался сгладить конфликт с Маском, пишет Washington Post
Белый дом пытался сгладить конфликт с Маском, пишет Washington Post - 07.06.2025, ПРАЙМ
Белый дом пытался сгладить конфликт с Маском, пишет Washington Post
Белый дом пытался сгладить конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, однако в четверг американский лидер не сдержался и... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T18:42+0300
2025-06-07T18:42+0300
политика
белый дом
илон маск
дональд трамп
конфликт
мнение
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Белый дом пытался сгладить конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, однако в четверг американский лидер не сдержался и публично выразил разочарование в бизнесмене, пишет Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, высокопоставленные чиновники администрации пытались представить ситуацию как незначительную, уверяя, что Трампу давно известна позиция Маска по неоднозначному налоговому законопроекту. Тем не менее, после серии взаимных выпадов в соцсетях Трамп, по информации издания, сообщил своим советникам и журналистам CNN и ABC, что не намерен больше общаться с Маском. Газета отмечает, что сдержанность президента "рушилась на глазах" на фоне нарастающего конфликта. Вскоре после очередного обострения Трамп заявил о желании продать электромобиль Tesla, припаркованный у Белого дома. По данным пресс-службы, автомобиль он приобрёл "по рыночной цене" в марте после демонстрации моделей компании Маска на лужайке у резиденции. "Надежда на примирение остается, но прежними их отношения уже не будут", - заявил Washington Post один из сотрудников Белого дома, знакомый с позицией обеих сторон данного конфликта. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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белый дом, илон маск, дональд трамп, конфликт, мнение
Политика, Белый дом, Илон Маск, Дональд Трамп, конфликт, мнение
18:42 07.06.2025
 
Белый дом пытался сгладить конфликт с Маском, пишет Washington Post

WP: Белый дом пытался сгладить конфликт с Маском, но Трамп дал волю эмоциям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Белый дом пытался сгладить конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, однако в четверг американский лидер не сдержался и публично выразил разочарование в бизнесмене, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
По их данным, высокопоставленные чиновники администрации пытались представить ситуацию как незначительную, уверяя, что Трампу давно известна позиция Маска по неоднозначному налоговому законопроекту. Тем не менее, после серии взаимных выпадов в соцсетях Трамп, по информации издания, сообщил своим советникам и журналистам CNN и ABC, что не намерен больше общаться с Маском.
Газета отмечает, что сдержанность президента "рушилась на глазах" на фоне нарастающего конфликта. Вскоре после очередного обострения Трамп заявил о желании продать электромобиль Tesla, припаркованный у Белого дома. По данным пресс-службы, автомобиль он приобрёл "по рыночной цене" в марте после демонстрации моделей компании Маска на лужайке у резиденции.
"Надежда на примирение остается, но прежними их отношения уже не будут", - заявил Washington Post один из сотрудников Белого дома, знакомый с позицией обеих сторон данного конфликта.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска
18:14
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
 
ПолитикаБелый домИлон МаскДональд Трампконфликтмнение
 
 
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