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Адвокат объяснила, какие лекарства будут запрещены за рулем - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Адвокат объяснила, какие лекарства будут запрещены за рулем
Адвокат объяснила, какие лекарства будут запрещены за рулем - 07.06.2025, ПРАЙМ
Адвокат объяснила, какие лекарства будут запрещены за рулем
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит ответственность за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Какое наказание грозит водителям | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T02:02+0300
2025-06-07T02:02+0300
здоровье
общество
бизнес
госдума
гибдд
фармацевтика
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит ответственность за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Какое наказание грозит водителям за прием запрещенных препаратов и как это будут выявлять, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.В список лекарств, не совместимых с управлением транспортным средством, могут внести седативные, снотворные и противоэпилептические препараты, анестетики, а также лекарства, назначаемые при болезни Паркинсона, указала она.На сегодняшний день в КоАП РФ указаны три вида опьянения: алкогольное, наркотическое и психотропное. Теперь эту статью предлагают существенно расширить.Согласно законопроекту, наказание будет грозить в случае, если по результатам медицинского освидетельствования в организме водителя были обнаружены вещества, "входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию человека, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам, одурманивающим веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения".По словам Яковлевой, управление автомобилем после приема запрещенных лекарств полностью приравняют к вождению в состоянии опьянения. По статье 12.8 КоАП за указанное правонарушение предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет."Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования", - объяснила адвокат.Пока законопроект находится на рассмотрении Госдумы, и не прояснены многие важные моменты. Например, как будет трактоваться наличие у водителя клинических признаков опьянения лекарствами. Нет четкого перечня препаратов и указаний, как следует маркировать их при продаже в аптеках. А главное - как инспектору заподозрить, что автомобилист принял запрещенное лекарство, если никаких внешних проявлений этого нет, заключила Яковлева.
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здоровье, общество , бизнес, госдума, гибдд, фармацевтика
Здоровье, Общество , Бизнес, Госдума, ГИБДД, Фармацевтика
02:02 07.06.2025
 
Адвокат объяснила, какие лекарства будут запрещены за рулем

Адвокат Яковлева: седативные, снотворные и анестетики могут запретить за рулем

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД задерживают грязные автомобили на посту ДПС. Архивное фото
Сотрудники ГИБДД задерживают грязные автомобили на посту ДПС. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит ответственность за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Какое наказание грозит водителям за прием запрещенных препаратов и как это будут выявлять, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
В список лекарств, не совместимых с управлением транспортным средством, могут внести седативные, снотворные и противоэпилептические препараты, анестетики, а также лекарства, назначаемые при болезни Паркинсона, указала она.
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На сегодняшний день в КоАП РФ указаны три вида опьянения: алкогольное, наркотическое и психотропное. Теперь эту статью предлагают существенно расширить.
Согласно законопроекту, наказание будет грозить в случае, если по результатам медицинского освидетельствования в организме водителя были обнаружены вещества, "входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию человека, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам, одурманивающим веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения".
По словам Яковлевой, управление автомобилем после приема запрещенных лекарств полностью приравняют к вождению в состоянии опьянения. По статье 12.8 КоАП за указанное правонарушение предусмотрен штраф до 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.
"Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медицинского освидетельствования", - объяснила адвокат.
Пока законопроект находится на рассмотрении Госдумы, и не прояснены многие важные моменты. Например, как будет трактоваться наличие у водителя клинических признаков опьянения лекарствами. Нет четкого перечня препаратов и указаний, как следует маркировать их при продаже в аптеках. А главное - как инспектору заподозрить, что автомобилист принял запрещенное лекарство, если никаких внешних проявлений этого нет, заключила Яковлева.
 
ЗдоровьеОбществоБизнесГосдумаГИБДДФармацевтика
 
 
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