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Мирошник рассказал о циничных манипуляциях Киева - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Мирошник рассказал о циничных манипуляциях Киева
Мирошник рассказал о циничных манипуляциях Киева - 07.06.2025, ПРАЙМ
Мирошник рассказал о циничных манипуляциях Киева
Киевский режим манипулирует договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, отказываясь забрать тела военнослужащих ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T18:46+0300
2025-06-07T18:46+0300
политика
украина
договоренности
россия
манипуляции
оценка
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Киевский режим манипулирует договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, отказываясь забрать тела военнослужащих ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. "Киев пытается манипулировать даже достигнутыми в ходе переговоров гуманитарными договоренностями", - сказал Мирошник. По его словам, попытки режима Владимира Зеленского отказаться от получения тел своих собственных военных, а также от обмена больных и тяжелораненых пленных должны о многом сказать и населению Украины, и представителям других стран, выступающих не только за мирное урегулирование конфликта, но и за соблюдение норм международного гуманитарного права.
https://1prime.ru/20250607/minoborony-858297934.html
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украина, договоренности, россия, манипуляции, оценка
Политика, УКРАИНА, договоренности, РОССИЯ, манипуляции, оценка
18:46 07.06.2025
 
Мирошник рассказал о циничных манипуляциях Киева

Мирошник: Киев манипулирует договоренностями, отказываясь принять тела военных

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Киевский режим манипулирует договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, отказываясь забрать тела военнослужащих ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
"Киев пытается манипулировать даже достигнутыми в ходе переговоров гуманитарными договоренностями", - сказал Мирошник.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Киев до сих пор не дал согласие на получение тел, сообщает Минобороны
17:33
По его словам, попытки режима Владимира Зеленского отказаться от получения тел своих собственных военных, а также от обмена больных и тяжелораненых пленных должны о многом сказать и населению Украины, и представителям других стран, выступающих не только за мирное урегулирование конфликта, но и за соблюдение норм международного гуманитарного права.
 
ПолитикаУКРАИНАдоговоренностиРОССИЯманипуляцииоценка
 
 
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