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Мирошник рассказал о циничных манипуляциях Киева

Мирошник рассказал о циничных манипуляциях Киева - 07.06.2025, ПРАЙМ

Мирошник рассказал о циничных манипуляциях Киева

Киевский режим манипулирует договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, отказываясь забрать тела военнослужащих ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T18:46+0300

2025-06-07T18:46+0300

2025-06-07T18:46+0300

политика

украина

договоренности

россия

манипуляции

оценка

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Киевский режим манипулирует договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, отказываясь забрать тела военнослужащих ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. "Киев пытается манипулировать даже достигнутыми в ходе переговоров гуманитарными договоренностями", - сказал Мирошник. По его словам, попытки режима Владимира Зеленского отказаться от получения тел своих собственных военных, а также от обмена больных и тяжелораненых пленных должны о многом сказать и населению Украины, и представителям других стран, выступающих не только за мирное урегулирование конфликта, но и за соблюдение норм международного гуманитарного права.

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украина, договоренности, россия, манипуляции, оценка