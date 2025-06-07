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Пост с упоминанием Трампа в деле Эпштейна исчез со страницы Маска в X
Пост с упоминанием Трампа в деле Эпштейна исчез со страницы Маска в X - 07.06.2025, ПРАЙМ
Пост с упоминанием Трампа в деле Эпштейна исчез со страницы Маска в X
не публикуются, поскольку в них якобы фигурирует президент США Дональд Трамп, исчезла со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети X. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T13:35+0300
2025-06-07T13:35+0300
2025-06-07T14:10+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Публикация с утверждением о том, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются, поскольку в них якобы фигурирует президент США Дональд Трамп, исчезла со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети X. В четверг Маск на фоне публичного конфликта с Трампом написал на своей странице в соцсети X, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. В 12.35 субботы мск соответствующую публикацию на странице Маска обнаружить не удалось. Дело финансиста Эпштейна получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпштейна, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле.
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общество , сша, дональд трамп, илон маск
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Илон Маск
Пост с упоминанием Трампа в деле Эпштейна исчез со страницы Маска в X
Пост с утверждением об упоминании Трампа в деле Эпштейна исчез со страницы Маска в X
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Публикация с утверждением о том, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются, поскольку в них якобы фигурирует президент США Дональд Трамп, исчезла со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети X.
В четверг Маск на фоне публичного конфликта с Трампом написал на своей странице в соцсети X, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент.
В 12.35 субботы мск соответствующую публикацию на странице Маска обнаружить не удалось.
Дело финансиста Эпштейна получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпштейна, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле.
Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США