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Пост с упоминанием Трампа в деле Эпштейна исчез со страницы Маска в X

Пост с упоминанием Трампа в деле Эпштейна исчез со страницы Маска в X - 07.06.2025, ПРАЙМ

Пост с упоминанием Трампа в деле Эпштейна исчез со страницы Маска в X

не публикуются, поскольку в них якобы фигурирует президент США Дональд Трамп, исчезла со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети X. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T13:35+0300

2025-06-07T13:35+0300

2025-06-07T14:10+0300

политика

общество

сша

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Публикация с утверждением о том, что материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна не публикуются, поскольку в них якобы фигурирует президент США Дональд Трамп, исчезла со страницы предпринимателя Илона Маска в соцсети X. В четверг Маск на фоне публичного конфликта с Трампом написал на своей странице в соцсети X, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. В 12.35 субботы мск соответствующую публикацию на странице Маска обнаружить не удалось. Дело финансиста Эпштейна получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпштейна, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле.

https://1prime.ru/20250607/mask-858289009.html

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общество , сша, дональд трамп, илон маск