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Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США
Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США - 07.06.2025, ПРАЙМ
Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США
Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил о необходимости... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T01:59+0300
2025-06-07T01:59+0300
2025-06-07T01:59+0300
экономика
общество
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дональд трамп
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил о необходимости создания новой политической партии в Соединенных Штатах.
Ранее Маск опубликовал на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии. За выступили 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 миллиона пользователей соцсети.
"Люди высказали свое мнение. В Америке нужна новая политическая партия для представления 80% тех, кто посередине (между демократами и республиканцами - ред.)! И именно 80% опрошенных согласились. Это судьба", - написал Маск в X.
В своей следующей публикации Маск, вероятно, раскрыл будущее название партии - America Party (Партия "Америка").
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
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общество , сша, москва, дональд трамп, tesla
Экономика, Общество , США, МОСКВА, Дональд Трамп, Tesla
Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США
Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил о необходимости создания новой политической партии в Соединенных Штатах.
Ранее Маск опубликовал на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии. За выступили 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 миллиона пользователей соцсети.
"Люди высказали свое мнение. В Америке нужна новая политическая партия для представления 80% тех, кто посередине (между демократами и республиканцами - ред.)! И именно 80% опрошенных согласились. Это судьба", - написал Маск в X.
В своей следующей публикации Маск, вероятно, раскрыл будущее название партии - America Party (Партия "Америка").
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.