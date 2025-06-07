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Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США - 07.06.2025, ПРАЙМ

Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил о необходимости... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T01:59+0300

2025-06-07T01:59+0300

2025-06-07T01:59+0300

экономика

общество

сша

москва

дональд трамп

tesla

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом и после проведения опроса в соцсети X заявил о необходимости создания новой политической партии в Соединенных Штатах. Ранее Маск опубликовал на своей странице в X опрос о необходимости создания новой партии. За выступили 80,4% респондентов, всего за сутки в опросе приняли участие более 5,6 миллиона пользователей соцсети. "Люди высказали свое мнение. В Америке нужна новая политическая партия для представления 80% тех, кто посередине (между демократами и республиканцами - ред.)! И именно 80% опрошенных согласились. Это судьба", - написал Маск в X. В своей следующей публикации Маск, вероятно, раскрыл будущее название партии - America Party (Партия "Америка"). В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

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общество , сша, москва, дональд трамп, tesla