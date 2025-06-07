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Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения
Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения - 07.06.2025, ПРАЙМ
Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения
Книги помощника президента РФ Владимира Мединского и писателя Захара Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения, сообщили РИА Новости в... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T02:50+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Книги помощника президента РФ Владимира Мединского и писателя Захара Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
По поручению президента России Владимира Путина формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения.
"(В список - ред.) вошли такие авторы, как Захар Прилепин ("Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", "Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014-2022 гг. Стихи"), Владимир Мединский ("Война. Мифы СССР. 1939-1945"), Анна Долгарева ("Из осажденного десятилетия"), Алексей Шорохов ("Бранная слава"), Дмитрий Филиппов ("Собиратели тишины"), Олег Рой ("Сыны Победы", "Тени Донбасса")", - рассказали в министерстве.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что дополнительная внеклассная литература должна быть в каждой школьной библиотеке. До 2030 года министерство планирует оснастить необходимыми книгами образовательные учреждения страны.
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Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Мединский, Захар Прилепин, Владимир Путин, Минпросвещения
Книги Мединского и Прилепина включили в программу внеклассного чтения
Книги Мединского и Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Книги помощника президента РФ Владимира Мединского и писателя Захара Прилепина впервые включили в программу внеклассного чтения, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
По поручению президента России Владимира Путина формируется список литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, для внеклассного чтения.
"(В список - ред.) вошли такие авторы, как Захар Прилепин ("Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", "Воскресшие на Третьей мировой. Антология военной поэзии 2014-2022 гг. Стихи"), Владимир Мединский ("Война. Мифы СССР. 1939-1945"), Анна Долгарева ("Из осажденного десятилетия"), Алексей Шорохов ("Бранная слава"), Дмитрий Филиппов ("Собиратели тишины"), Олег Рой ("Сыны Победы", "Тени Донбасса")", - рассказали в министерстве.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что дополнительная внеклассная литература должна быть в каждой школьной библиотеке. До 2030 года министерство планирует оснастить необходимыми книгами образовательные учреждения страны.