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Мединский призвал Киев соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
Мединский призвал Киев соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности - 07.06.2025, ПРАЙМ
Мединский призвал Киев соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
РФ призывает Киев чётко соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости, немедленно приступить к обмену военнопленными, сообщил помощник президента России,... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T13:59+0300
2025-06-07T13:59+0300
2025-06-07T13:59+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. РФ призывает Киев чётко соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости, немедленно приступить к обмену военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет... Призываем Киев чётко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он в своем Telegram-канале.
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россия, общество , киев, москва, рф, владимир мединский, всу
Политика, РОССИЯ, Общество , Киев, МОСКВА, РФ, Владимир Мединский, ВСУ
Мединский призвал Киев соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
Мединский: Россия призывает Киев немедленно приступить к обмену военнопленными
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. РФ призывает Киев чётко соблюдать достигнутые в Стамбуле договорённости, немедленно приступить к обмену военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет... Призываем Киев чётко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он в своем Telegram-канале.
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