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Россия приступила к передаче Украине тел погибших, заявил Мединский - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Россия приступила к передаче Украине тел погибших, заявил Мединский
Россия приступила к передаче Украине тел погибших, заявил Мединский - 07.06.2025, ПРАЙМ
Россия приступила к передаче Украине тел погибших, заявил Мединский
Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил в... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T14:03+0300
2025-06-07T14:23+0300
политика
общество
россия
украина
москва
владимир мединский
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет", - написал он.Как отметил Мединский, первые 1212 тел солдат ВСУ доставлены в район обмена, "остальные на подходе". Он добавил, что Киеву также передан первый список, включающий 640 военнопленных из категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен. Мединский подчеркнул, что контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной."Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные. Призываем Киев чётко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он.Мединский также добавил, что Россия призывает Киев забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ, "чтобы семьи могли их по-человечески предать земле".Он вновь подчеркнул, что представители РФ находятся на месте и в полной готовности к работе."Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть. Россия всегда держит слово", - заключил он.
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общество , россия, украина, москва, владимир мединский, всу
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Мединский, ВСУ
14:03 07.06.2025 (обновлено: 14:23 07.06.2025)
 
Россия приступила к передаче Украине тел погибших, заявил Мединский

Мединский: Россия 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел погибших

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными, сообщил в Telegram-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
"Российская сторона в точном соответствии со Стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет", - написал он.
Как отметил Мединский, первые 1212 тел солдат ВСУ доставлены в район обмена, "остальные на подходе". Он добавил, что Киеву также передан первый список, включающий 640 военнопленных из категорий "раненые, тяжелобольные и молодежь" с тем, чтобы начать обмен. Мединский подчеркнул, что контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной.
"Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные. Призываем Киев чётко соблюдать график и все достигнутые договорённости, немедленно приступить к обмену. Пусть, как мы договорились, по 1200 солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой", - написал он.
Мединский также добавил, что Россия призывает Киев забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ, "чтобы семьи могли их по-человечески предать земле".
Он вновь подчеркнул, что представители РФ находятся на месте и в полной готовности к работе.
"Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть. Россия всегда держит слово", - заключил он.
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ПолитикаОбществоРОССИЯУКРАИНАМОСКВАВладимир МединскийВСУ
 
 
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