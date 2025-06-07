https://1prime.ru/20250607/mid--858290056.html

МИД назвал санкции против Россельхозбанка незаконными

МИД назвал санкции против Россельхозбанка незаконными - 07.06.2025, ПРАЙМ

МИД назвал санкции против Россельхозбанка незаконными

Санкции против Россельхозбанка незаконны, вопрос их снятия не зависит от России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T08:12+0300

2025-06-07T08:12+0300

2025-06-07T08:12+0300

экономика

россия

финансы

запад

рф

сша

сергей вершинин

владимир путин

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/82500/93/825009395_0:187:2981:1863_1920x0_80_0_0_3528061174f013a2c6afe7a00ed826b6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - ПРАЙМ. Санкции против Россельхозбанка незаконны, вопрос их снятия не зависит от России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Этот вопрос обсуждается в ходе консультаций, это зависит, естественно, не от нас. Мы считаем, что в принципе санкции, как я сказал, являются односторонними и незаконными, тем более санкции, которые затрагивают область обеспечения продовольственной безопасности в мире, о которой так пекутся в некоторых западных столицах", - сказал Вершинин. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250604/zelenskiy-858198321.html

запад

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, запад, рф, сша, сергей вершинин, владимир путин, россельхозбанк