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МИД назвал санкции против Россельхозбанка незаконными
МИД назвал санкции против Россельхозбанка незаконными - 07.06.2025, ПРАЙМ
МИД назвал санкции против Россельхозбанка незаконными
Санкции против Россельхозбанка незаконны, вопрос их снятия не зависит от России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T08:12+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - ПРАЙМ. Санкции против Россельхозбанка незаконны, вопрос их снятия не зависит от России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Этот вопрос обсуждается в ходе консультаций, это зависит, естественно, не от нас. Мы считаем, что в принципе санкции, как я сказал, являются односторонними и незаконными, тем более санкции, которые затрагивают область обеспечения продовольственной безопасности в мире, о которой так пекутся в некоторых западных столицах", - сказал Вершинин. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, финансы, запад, рф, сша, сергей вершинин, владимир путин, россельхозбанк
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ЗАПАД, РФ, США, Сергей Вершинин, Владимир Путин, Россельхозбанк
МИД назвал санкции против Россельхозбанка незаконными
Замглавы МИД Вершинин назвал санкции против Россельхозбанка незаконными
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - ПРАЙМ. Санкции против Россельхозбанка незаконны, вопрос их снятия не зависит от России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Этот вопрос обсуждается в ходе консультаций, это зависит, естественно, не от нас. Мы считаем, что в принципе санкции, как я сказал, являются односторонними и незаконными, тем более санкции, которые затрагивают область обеспечения продовольственной безопасности в мире, о которой так пекутся в некоторых западных столицах", - сказал Вершинин.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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