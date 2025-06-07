https://1prime.ru/20250607/moldaviya-858300729.html

Молдавская церковь сообщила, что Кишинев запретил крестный ход из-за ЛГБТ*

Молдавская церковь сообщила, что Кишинев запретил крестный ход из-за ЛГБТ* - 07.06.2025, ПРАЙМ

Молдавская церковь сообщила, что Кишинев запретил крестный ход из-за ЛГБТ*

Видеообращение, в котором утверждается, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T22:00+0300

2025-06-07T22:00+0300

2025-06-07T22:01+0300

происшествия

молдавия

церковь

крестный ход

запрет

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg

КИШИНЕВ, 7 июн - ПРАЙМ. Видеообращение, в котором утверждается, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями ЛГБТ*-сообщества опубликовано на странице Кагульской и Комратской епархии Православной Церкви Молдавии в социальной сети "ВКонтакте". Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. "Шествие должно было пройти на юге, в Гагаузской автономии, с участием более 3 тысяч человек. Мы хотели молиться за мир и благоденствие на гагаузской земле. К нам обратились представители силовых структур и настояли на переносе крестного хода до окончания мероприятий представителей ЛГБТ*. Праздник Содома и Гоморры, который отметят в Молдавии 15 июня, приемлем для них (властей). Задаемся вопросом: что происходит в наши дни? Что за гонения на православие? Но самый большой вопрос – что ожидает наших детей в будущем?" - отметил представитель духовенства в видеообращении. Аналогичное видеобращение опубликовано в Telegram-канале Viața Eparhiei de Cahul și Comrat ("Жизнь Кагульской и Комратской епархии") Крестный ход был организован по инициативе священнослужителей и прихожан в ответ на обеспокоенность населения ситуацией в регионе. Он должен был охватить населённые пункты с компактным проживанием гагаузского населения. Ранее представители гагаузской автономии выражали недовольство по поводу, как они утверждают, "ущемления прав гагаузского народа". Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

https://1prime.ru/20250529/moldaviya-858017950.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, церковь, крестный ход, запрет