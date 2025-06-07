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Автомобиль въехал в толпу в немецком Пассау, сообщает Bild

Автомобиль въехал в толпу в немецком Пассау, сообщает Bild - 07.06.2025, ПРАЙМ

Автомобиль въехал в толпу в немецком Пассау, сообщает Bild

Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T19:23+0300

2025-06-07T19:23+0300

2025-06-07T19:23+0300

происшествия

германия

пострадавшие

задержание

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БЕРЛИН, 7 июн - ПРАЙМ. Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель задержан, число пострадавших уточняется, сообщает немецкая газета Bild."В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно", - пишет газета.Уточняется, что число пострадавших и степень тяжести их травм на данный момент неизвестны. По данным издания, среди пострадавших - 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь, мужчина задержан.

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германия

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германия, пострадавшие, задержание