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Автомобиль въехал в толпу в немецком Пассау, сообщает Bild - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Автомобиль въехал в толпу в немецком Пассау, сообщает Bild
Автомобиль въехал в толпу в немецком Пассау, сообщает Bild - 07.06.2025, ПРАЙМ
Автомобиль въехал в толпу в немецком Пассау, сообщает Bild
Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T19:23+0300
2025-06-07T19:23+0300
происшествия
германия
пострадавшие
задержание
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БЕРЛИН, 7 июн - ПРАЙМ. Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель задержан, число пострадавших уточняется, сообщает немецкая газета Bild."В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно", - пишет газета.Уточняется, что число пострадавших и степень тяжести их травм на данный момент неизвестны. По данным издания, среди пострадавших - 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь, мужчина задержан.
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германия, пострадавшие, задержание
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, пострадавшие, задержание
19:23 07.06.2025
 
Автомобиль въехал в толпу в немецком Пассау, сообщает Bild

Bild: автомобиль въехал в группу людей в немецком Пассау, водитель задержан

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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БЕРЛИН, 7 июн - ПРАЙМ. Мужчина на автомобиле въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, полиция не исключает, что он сделал это умышленно, водитель задержан, число пострадавших уточняется, сообщает немецкая газета Bild.
"В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно", - пишет газета.
Уточняется, что число пострадавших и степень тяжести их травм на данный момент неизвестны. По данным издания, среди пострадавших - 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь, мужчина задержан.
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ПроисшествияГЕРМАНИЯпострадавшиезадержание
 
 
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