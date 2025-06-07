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Мединский сообщил о ситуации на месте предполагаемого обмена пленными
Мединский сообщил о ситуации на месте предполагаемого обмена пленными - 07.06.2025, ПРАЙМ
Мединский сообщил о ситуации на месте предполагаемого обмена пленными
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на месте предполагаемого обмена с украинской стороной нет ни представителей Киева, ни списков на обмен. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T14:59+0300
2025-06-07T14:59+0300
2025-06-07T15:02+0300
политика
владимир мединский
обмен пленными
украина
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на месте предполагаемого обмена с украинской стороной нет ни представителей Киева, ни списков на обмен. Мединский заявил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, представители РФ прибыли в субботу на границу в пункт обмена. "До сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", - сообщил Мединский.
https://1prime.ru/20250607/medinskiy-858295068.html
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владимир мединский, обмен пленными, украина
Политика, Владимир Мединский, обмен пленными, УКРАИНА
Мединский сообщил о ситуации на месте предполагаемого обмена пленными
Мединский: на месте предполагаемого обмена нет представителей Украины
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на месте предполагаемого обмена с украинской стороной нет ни представителей Киева, ни списков на обмен.
Мединский заявил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, представители РФ прибыли в субботу на границу в пункт обмена.
Мединский призвал Киев соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
"До сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", - сообщил Мединский.