https://1prime.ru/20250607/obmen-858295857.html

Мединский сообщил о ситуации на месте предполагаемого обмена пленными

Мединский сообщил о ситуации на месте предполагаемого обмена пленными - 07.06.2025, ПРАЙМ

Мединский сообщил о ситуации на месте предполагаемого обмена пленными

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на месте предполагаемого обмена с украинской стороной нет ни представителей Киева, ни списков на обмен. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T14:59+0300

2025-06-07T14:59+0300

2025-06-07T15:02+0300

политика

владимир мединский

обмен пленными

украина

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на месте предполагаемого обмена с украинской стороной нет ни представителей Киева, ни списков на обмен. Мединский заявил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, представители РФ прибыли в субботу на границу в пункт обмена. "До сих пор, к сожалению, мы не понимаем, почему там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков", - сообщил Мединский.

https://1prime.ru/20250607/medinskiy-858295068.html

украина

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владимир мединский, обмен пленными, украина