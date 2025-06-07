https://1prime.ru/20250607/obmen-858299365.html

МО РФ сообщило, что акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась

МО РФ сообщило, что акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась - 07.06.2025, ПРАЙМ

МО РФ сообщило, что акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась

Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T19:18+0300

2025-06-07T19:18+0300

2025-06-07T19:18+0300

минобороны рф

украина

обмен пленными

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. "К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась", - сказал Зорин. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://1prime.ru/20250607/obmen-858295980.html

украина

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минобороны рф, украина, обмен пленными