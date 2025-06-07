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МО РФ сообщило, что акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась - 07.06.2025, ПРАЙМ
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МО РФ сообщило, что акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась
МО РФ сообщило, что акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась - 07.06.2025, ПРАЙМ
МО РФ сообщило, что акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась
Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T19:18+0300
2025-06-07T19:18+0300
минобороны рф
украина
обмен пленными
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. "К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась", - сказал Зорин. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
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минобороны рф, украина, обмен пленными
Минобороны РФ, УКРАИНА, обмен пленными
19:18 07.06.2025
 
МО РФ сообщило, что акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась

Минобороны России: акция по передаче тел и обмену пленными не состоялась

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
"К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась", - сказал Зорин.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Флаги у Киевской городской администрации - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Украинская сторона перенесла обмен на неопределенный срок, сообщили в МО РФ
15:12
 
Минобороны РФУКРАИНАобмен пленными
 
 
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