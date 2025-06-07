https://1prime.ru/20250607/obvinenie-858300440.html

Лауреата премии "Оскар" обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

Лауреата премии "Оскар" обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ - 07.06.2025, ПРАЙМ

Лауреата премии "Оскар" обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего,... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T21:40+0300

2025-06-07T21:40+0300

2025-06-07T21:40+0300

происшествия

актер

премия "оскар"

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ВАШИНГТОН 7 июн - ПРАЙМ. Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего, сообщает журнал Air Mail. "Он сыграл во всем - от "Американского психопата" до "Дома Gucci". Теперь Джаред Лето обвиняется в непристойности девятью женщинами... Женщины, с которыми я говорила, говорят, что предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой, а скорее проявлением давнего паттерна, который был и продолжает быть широко известен в определенных кругах и, в целом, тихо принимается", - пишет американский журнал, основанный выходцами из изданий Vanity Fair и New York Times. Одна из предполагаемых жертв отмечает, что якобы приставания со стороны Джареда Лето к несовершеннолетним девушкам "долгое время были открытым секретом" в индустрии шоу-бизнеса. К примеру, издание упоминает вечеринки, которые раньше устраивал Лето. "Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях, некоторые через модельные агентства, других напрямую. Одно приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами "Привет, дети". (Представитель Лето говорит, что он "не писал и не одобрял приглашение… и только недавно увидел его впервые")", - пишет Air Mail. При этом представители самого актера отрицают все обвинения, отмечает издание. По данным журнала, подобные обвинения выдвигаются в отношении Лето не впервые. Газета New York Post в 2005 году писала, ссылаясь на источники, что актер якобы пытался познакомиться с несовершеннолетними моделями.

https://1prime.ru/20250606/arrest-858283787.html

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актер, премия "оскар"