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Лауреата премии "Оскар" обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Лауреата премии "Оскар" обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ
Лауреата премии "Оскар" обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ - 07.06.2025, ПРАЙМ
Лауреата премии "Оскар" обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ
Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего,... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T21:40+0300
2025-06-07T21:40+0300
происшествия
актер
премия "оскар"
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ВАШИНГТОН 7 июн - ПРАЙМ. Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего, сообщает журнал Air Mail. "Он сыграл во всем - от "Американского психопата" до "Дома Gucci". Теперь Джаред Лето обвиняется в непристойности девятью женщинами... Женщины, с которыми я говорила, говорят, что предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой, а скорее проявлением давнего паттерна, который был и продолжает быть широко известен в определенных кругах и, в целом, тихо принимается", - пишет американский журнал, основанный выходцами из изданий Vanity Fair и New York Times. Одна из предполагаемых жертв отмечает, что якобы приставания со стороны Джареда Лето к несовершеннолетним девушкам "долгое время были открытым секретом" в индустрии шоу-бизнеса. К примеру, издание упоминает вечеринки, которые раньше устраивал Лето. "Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях, некоторые через модельные агентства, других напрямую. Одно приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами "Привет, дети". (Представитель Лето говорит, что он "не писал и не одобрял приглашение… и только недавно увидел его впервые")", - пишет Air Mail. При этом представители самого актера отрицают все обвинения, отмечает издание. По данным журнала, подобные обвинения выдвигаются в отношении Лето не впервые. Газета New York Post в 2005 году писала, ссылаясь на источники, что актер якобы пытался познакомиться с несовершеннолетними моделями.
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актер, премия "оскар"
Происшествия, актер, Премия "Оскар"
21:40 07.06.2025
 
Лауреата премии "Оскар" обвинили в сексуальных домогательствах, пишут СМИ

AM: лауреата премии "Оскар" Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкГорода мира. Лос-Анджелес
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН 7 июн - ПРАЙМ. Оскароносного актера и певца Джареда Лето девять женщин обвинили в непристойном поведении, многие из них были несовершеннолетними на момент произошедшего, сообщает журнал Air Mail.
"Он сыграл во всем - от "Американского психопата" до "Дома Gucci". Теперь Джаред Лето обвиняется в непристойности девятью женщинами... Женщины, с которыми я говорила, говорят, что предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой, а скорее проявлением давнего паттерна, который был и продолжает быть широко известен в определенных кругах и, в целом, тихо принимается", - пишет американский журнал, основанный выходцами из изданий Vanity Fair и New York Times.
Одна из предполагаемых жертв отмечает, что якобы приставания со стороны Джареда Лето к несовершеннолетним девушкам "долгое время были открытым секретом" в индустрии шоу-бизнеса.
К примеру, издание упоминает вечеринки, которые раньше устраивал Лето.
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"Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях, некоторые через модельные агентства, других напрямую. Одно приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами "Привет, дети". (Представитель Лето говорит, что он "не писал и не одобрял приглашение… и только недавно увидел его впервые")", - пишет Air Mail.
При этом представители самого актера отрицают все обвинения, отмечает издание.
По данным журнала, подобные обвинения выдвигаются в отношении Лето не впервые. Газета New York Post в 2005 году писала, ссылаясь на источники, что актер якобы пытался познакомиться с несовершеннолетними моделями.
 
ПроисшествияактерПремия "Оскар"
 
 
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