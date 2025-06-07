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Вице-премьер Китая проведет торговые переговоры с США в Великобритании - 07.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250607/peregovory-858298495.html
Вице-премьер Китая проведет торговые переговоры с США в Великобритании
Вице-премьер Китая проведет торговые переговоры с США в Великобритании - 07.06.2025, ПРАЙМ
Вице-премьер Китая проведет торговые переговоры с США в Великобритании
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Великобританию с 8 по 13 июня, в этот период состоится заседание китайско-американского механизма... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T18:08+0300
2025-06-07T18:10+0300
экономика
китай
сша
торговые переговоры
великобритания
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ПЕКИН, 7 июн – ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Великобританию с 8 по 13 июня, в этот период состоится заседание китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций, сообщает в субботу МИД КНР. "По приглашению правительства Великобритании член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Великобританию с 8 по 13 июня... в ходе визита состоится первое заседание китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций", - говорится в заявлении на сайте МИД Китая. В пятницу старший советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю. Переговоры, как анонсировал ранее президент США Дональд Трамп, ознаменуют собой попытку устранить торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином после недавнего витка напряженности в их двухсторонних отношениях. Китай и США 10-11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны Соединенных Штатов - министр финансов Скотт Бессент. Стороны рассказали, что по итогам переговоров договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами должны были снизиться до 10%. В итоге, Пекин будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Вашингтон - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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китай, сша, торговые переговоры, великобритания
Экономика, КИТАЙ, США, торговые переговоры, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
18:08 07.06.2025 (обновлено: 18:10 07.06.2025)
 
Вице-премьер Китая проведет торговые переговоры с США в Великобритании

Вице-премьер Китая Хэ Лифэн проведет в Великобритании торговые переговоры с США

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© AFP / Wang Zhao
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ПЕКИН, 7 июн – ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Великобританию с 8 по 13 июня, в этот период состоится заседание китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций, сообщает в субботу МИД КНР.
"По приглашению правительства Великобритании член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Великобританию с 8 по 13 июня... в ходе визита состоится первое заседание китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций", - говорится в заявлении на сайте МИД Китая.
В пятницу старший советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что переговоры между США и Китаем по вопросам торговли, ключевой темой которых станут редкоземельные металлы, пройдут в ближайшую неделю.
Переговоры, как анонсировал ранее президент США Дональд Трамп, ознаменуют собой попытку устранить торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином после недавнего витка напряженности в их двухсторонних отношениях.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам
5 июня, 18:29
Китай и США 10-11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны Соединенных Штатов - министр финансов Скотт Бессент. Стороны рассказали, что по итогам переговоров договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами должны были снизиться до 10%. В итоге, Пекин будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Вашингтон - взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
 
ЭкономикаКИТАЙСШАторговые переговорыВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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