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За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание

За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание - 07.06.2025, ПРАЙМ

За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание

Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T13:24+0300

2025-06-07T13:24+0300

2025-06-07T13:24+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. "Хочу предупредить, что сейчас мы работаем над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу подобных напитков детям", - сообщил Пискарев в своем Telegram-канале.

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общество , россия, бизнес, рф, москва, владимир путин, госдума