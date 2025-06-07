Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание - 07.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250607/piskarev-858294715.html
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание - 07.06.2025, ПРАЙМ
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание
Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T13:24+0300
2025-06-07T13:24+0300
общество
россия
бизнес
рф
москва
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. "Хочу предупредить, что сейчас мы работаем над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу подобных напитков детям", - сообщил Пискарев в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250607/putin--858294169.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, бизнес, рф, москва, владимир путин, госдума
Общество , РОССИЯ, Бизнес, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума
13:24 07.06.2025
 
За повторные продажи энергетиков детям могут ввести уголовное наказание

Пискарев: Госдума работает над усилением наказания за повторную продажу энергетиков детям

Дума
Дума
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы работают над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу энергетиков детям, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.
"Хочу предупредить, что сейчас мы работаем над поправками в УК РФ об уголовной ответственности за повторные нарушения запрета на продажу подобных напитков детям", - сообщил Пискарев в своем Telegram-канале.
Продажа энергетических напитков - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Путин одобрил штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
12:25
 
ОбществоРОССИЯБизнесРФМОСКВАВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала