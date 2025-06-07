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Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро - 07.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250607/potavin-858296635.html
Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро
Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро - 07.06.2025, ПРАЙМ
Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро
Мировые цены на серебро могут вырасти до 37-40 долларов за тройскую унцию в ближайшей перспективе, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам"... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T16:05+0300
2025-06-07T16:09+0300
экономика
сша
азия
александр потавин
финам
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут вырасти до 37-40 долларов за тройскую унцию в ближайшей перспективе, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. В четверг стоимость серебра подскочила более чем на 4%, впервые с 2012 года преодолев отметку в 36 долларов за тройскую унцию. "Мы полагаем, что ближайшие цели роста цен на серебро – район 37-40 долларов за унцию ... Дальнейшая динамика цен на промышленные металлы зависит от отношений США и КНР", - такой прогноз дал Потавин. К причинам ценового скачка на драгметалл эксперт отнес недостаточно сильные данные по экономике США и ожидание ослабления доллара, а также технический фактор: ранее серебро переодически достигало отметок в 34,5-34,8 доллара, пробивая предыдущие годовые максимумы. Кроме того, многие рудники в Азии и Латинской Америке сократили выпуск металла, поскольку до этого из-за периода низких цен инвестиции не шли в новое производство. "Поэтому рынок серебра пребывает сейчас в дефиците, что и повышает цены", - добавил аналитик. Потавин считает маловероятным полное устранение дефицита на рынке серебра в ближайшем будущем. По его словам, даже при увеличении добычи и переработки, спрос на серебро в промышленности и инвестициях остается высоким и продолжает расти, особенно на фоне электрификации и развития новых технологий.
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сша, азия, александр потавин, финам
Экономика, США, АЗИЯ, Александр Потавин, Финам
16:05 07.06.2025 (обновлено: 16:09 07.06.2025)
 
Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро

Аналитик Потавин: цены на серебро могут вырасти до $37-40 за унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСеребро
Серебро - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут вырасти до 37-40 долларов за тройскую унцию в ближайшей перспективе, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
В четверг стоимость серебра подскочила более чем на 4%, впервые с 2012 года преодолев отметку в 36 долларов за тройскую унцию.
"Мы полагаем, что ближайшие цели роста цен на серебро – район 37-40 долларов за унцию ... Дальнейшая динамика цен на промышленные металлы зависит от отношений США и КНР", - такой прогноз дал Потавин.
К причинам ценового скачка на драгметалл эксперт отнес недостаточно сильные данные по экономике США и ожидание ослабления доллара, а также технический фактор: ранее серебро переодически достигало отметок в 34,5-34,8 доллара, пробивая предыдущие годовые максимумы.
Кроме того, многие рудники в Азии и Латинской Америке сократили выпуск металла, поскольку до этого из-за периода низких цен инвестиции не шли в новое производство. "Поэтому рынок серебра пребывает сейчас в дефиците, что и повышает цены", - добавил аналитик.
Потавин считает маловероятным полное устранение дефицита на рынке серебра в ближайшем будущем. По его словам, даже при увеличении добычи и переработки, спрос на серебро в промышленности и инвестициях остается высоким и продолжает расти, особенно на фоне электрификации и развития новых технологий.
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ЭкономикаСШААЗИЯАлександр ПотавинФинам
 
 
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