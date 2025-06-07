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Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро

Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро - 07.06.2025, ПРАЙМ

Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро

Мировые цены на серебро могут вырасти до 37-40 долларов за тройскую унцию в ближайшей перспективе, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам"... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T16:05+0300

2025-06-07T16:05+0300

2025-06-07T16:09+0300

экономика

сша

азия

александр потавин

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут вырасти до 37-40 долларов за тройскую унцию в ближайшей перспективе, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. В четверг стоимость серебра подскочила более чем на 4%, впервые с 2012 года преодолев отметку в 36 долларов за тройскую унцию. "Мы полагаем, что ближайшие цели роста цен на серебро – район 37-40 долларов за унцию ... Дальнейшая динамика цен на промышленные металлы зависит от отношений США и КНР", - такой прогноз дал Потавин. К причинам ценового скачка на драгметалл эксперт отнес недостаточно сильные данные по экономике США и ожидание ослабления доллара, а также технический фактор: ранее серебро переодически достигало отметок в 34,5-34,8 доллара, пробивая предыдущие годовые максимумы. Кроме того, многие рудники в Азии и Латинской Америке сократили выпуск металла, поскольку до этого из-за периода низких цен инвестиции не шли в новое производство. "Поэтому рынок серебра пребывает сейчас в дефиците, что и повышает цены", - добавил аналитик. Потавин считает маловероятным полное устранение дефицита на рынке серебра в ближайшем будущем. По его словам, даже при увеличении добычи и переработки, спрос на серебро в промышленности и инвестициях остается высоким и продолжает расти, особенно на фоне электрификации и развития новых технологий.

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сша, азия, александр потавин, финам