https://1prime.ru/20250607/pozhar-858299655.html
В подмосковном Пушкино загорелся склад
В подмосковном Пушкино загорелся склад - 07.06.2025, ПРАЙМ
В подмосковном Пушкино загорелся склад
В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T19:53+0300
2025-06-07T19:53+0300
2025-06-07T19:54+0300
происшествия
подмосковье
склад
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/41/837254117_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_d0b1f777ea06c2b56f37c3e05fdd7fe0.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Возгорание произошло на складе в городе Пушкино на улице Новая", - сказал собеседник агентства.По его словам, экстренные службы работают на месте для ликвидации возгорания.Предварительная площадь пожара на складе с газовыми баллонами в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров. На место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250522/pozhary-857835795.html
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/41/837254117_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_e06509f99ad8778b30994499d24b6da9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подмосковье, склад, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, склад, пожар
В подмосковном Пушкино загорелся склад
На складе в Подмосковном Пушкино произошло возгорание на площади 8,1 тыс кв м
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Возгорание произошло на складе в городе Пушкино на улице Новая", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экстренные службы работают на месте для ликвидации возгорания.
Предварительная площадь пожара на складе с газовыми баллонами в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Глава Минприроды назвал ситуацию с пожарами в России контролируемой
"Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров. На место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.