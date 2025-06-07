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В подмосковном Пушкино загорелся склад - 07.06.2025, ПРАЙМ
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В подмосковном Пушкино загорелся склад
В подмосковном Пушкино загорелся склад - 07.06.2025, ПРАЙМ
В подмосковном Пушкино загорелся склад
В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T19:53+0300
2025-06-07T19:54+0300
происшествия
подмосковье
склад
пожар
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Возгорание произошло на складе в городе Пушкино на улице Новая", - сказал собеседник агентства.По его словам, экстренные службы работают на месте для ликвидации возгорания.Предварительная площадь пожара на складе с газовыми баллонами в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров. На место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.
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подмосковье, склад, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, склад, пожар
19:53 07.06.2025 (обновлено: 19:54 07.06.2025)
 
В подмосковном Пушкино загорелся склад

На складе в Подмосковном Пушкино произошло возгорание на площади 8,1 тыс кв м

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Возгорание произошло на складе в городе Пушкино на улице Новая", - сказал собеседник агентства.
По его словам, экстренные службы работают на месте для ликвидации возгорания.
Предварительная площадь пожара на складе с газовыми баллонами в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
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"Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров. На место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияПОДМОСКОВЬЕскладпожар
 
 
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