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В подмосковном Пушкино загорелся склад

В подмосковном Пушкино загорелся склад - 07.06.2025, ПРАЙМ

В подмосковном Пушкино загорелся склад

В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T19:53+0300

2025-06-07T19:53+0300

2025-06-07T19:54+0300

происшествия

подмосковье

склад

пожар

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В подмосковном Пушкино загорелся склад с газовыми баллонами, на месте работают все службы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Возгорание произошло на складе в городе Пушкино на улице Новая", - сказал собеседник агентства.По его словам, экстренные службы работают на месте для ликвидации возгорания.Предварительная площадь пожара на складе с газовыми баллонами в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино составляет 8,1 тысячи квадратных метров. На место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.

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подмосковье, склад, пожар