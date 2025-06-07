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На горящем складе в подмосковном Пушкино произошло обрушение кровли

На горящем складе в подмосковном Пушкино произошло обрушение кровли - 07.06.2025, ПРАЙМ

На горящем складе в подмосковном Пушкино произошло обрушение кровли

Обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров произошло на складе в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T21:32+0300

2025-06-07T21:32+0300

2025-06-07T21:33+0300

происшествия

подмосковье

склад

пожар

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров произошло на складе в подмосковном Пушкино, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. "Группировка сил и средств на пожаре в Подмосковье увеличена до более 100 человек и 27 единиц техники. Произошло обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров. Кроме того, в готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городу Москве", - говорится в сообщении.

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подмосковье, склад, пожар