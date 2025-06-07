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На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар
На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар - 07.06.2025, ПРАЙМ
На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар
Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T22:10+0300
2025-06-07T22:10+0300
2025-06-07T22:10+0300
происшествия
подмосковье
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров. "Пожар локализован на площади 21 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
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подмосковье, склад, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, склад, пожар
На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар
МЧС: на складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар на площади 21 тыс кв м
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров.
"Пожар локализован на площади 21 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
На горящем складе в подмосковном Пушкино произошло обрушение кровли