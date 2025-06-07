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На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар - 07.06.2025, ПРАЙМ
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На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар
На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар - 07.06.2025, ПРАЙМ
На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар
Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T22:10+0300
2025-06-07T22:10+0300
происшествия
подмосковье
склад
пожар
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров. "Пожар локализован на площади 21 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
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подмосковье, склад, пожар
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, склад, пожар
22:10 07.06.2025
 
На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар

МЧС: на складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар на площади 21 тыс кв м

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар на складе во Владивостоке
Крупный пожар на складе во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров.
"Пожар локализован на площади 21 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
На горящем складе в подмосковном Пушкино произошло обрушение кровли
21:32
 
ПроисшествияПОДМОСКОВЬЕскладпожар
 
 
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