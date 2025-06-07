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На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар

На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар - 07.06.2025, ПРАЙМ

На складе в подмосковном Пушкино локализовали пожар

Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T22:10+0300

2025-06-07T22:10+0300

2025-06-07T22:10+0300

происшествия

подмосковье

склад

пожар

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Пожар на складе в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров. "Пожар локализован на площади 21 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.

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подмосковье

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подмосковье, склад, пожар