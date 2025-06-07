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Правительство направит 33 миллиона рублей на помощь жителям Курской области
Правительство направит 33 миллиона рублей на помощь жителям Курской области - 07.06.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 33 миллиона рублей на помощь жителям Курской области
Правительство России направит более 33 миллионов рублей дополнительно для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в российском кабмине. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T10:35+0300
2025-06-07T10:35+0300
2025-06-07T10:35+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Правительство России направит более 33 миллионов рублей дополнительно для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в российском кабмине. "Правительство продолжает оказывать поддержку пострадавшим жителям Курской области. На обеспечение выплаты единовременной материальной помощи тем, кто был вынужден покинуть постоянное место проживания, будет дополнительно направлено более 33 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - сказано в сообщении кабмина. По решению президента РФ Владимира Путина размер такой выплаты составляет 10 тысяч рублей на человека. Отмечается, что средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Их получат более 3 тысяч человек. Ранее на такие выплаты правительством было направлено более 1,5 миллиарда рублей.
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общество , россия, рф, владимир путин, курск
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, КУРСК
Правительство направит 33 миллиона рублей на помощь жителям Курской области
Правительство направит 33 миллиона рублей на помощь пострадавшим жителям Курской области
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Правительство России направит более 33 миллионов рублей дополнительно для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в российском кабмине.
"Правительство продолжает оказывать поддержку пострадавшим жителям Курской области. На обеспечение выплаты единовременной материальной помощи тем, кто был вынужден покинуть постоянное место проживания, будет дополнительно направлено более 33 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - сказано в сообщении кабмина.
По решению президента РФ Владимира Путина размер такой выплаты составляет 10 тысяч рублей на человека. Отмечается, что средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Их получат более 3 тысяч человек.
Ранее на такие выплаты правительством было направлено более 1,5 миллиарда рублей.
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