https://1prime.ru/20250607/pravitelstvo--858292466.html

Правительство направит 33 миллиона рублей на помощь жителям Курской области

Правительство направит 33 миллиона рублей на помощь жителям Курской области - 07.06.2025, ПРАЙМ

Правительство направит 33 миллиона рублей на помощь жителям Курской области

Правительство России направит более 33 миллионов рублей дополнительно для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в российском кабмине. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T10:35+0300

2025-06-07T10:35+0300

2025-06-07T10:35+0300

общество

россия

рф

владимир путин

курск

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Правительство России направит более 33 миллионов рублей дополнительно для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в российском кабмине. "Правительство продолжает оказывать поддержку пострадавшим жителям Курской области. На обеспечение выплаты единовременной материальной помощи тем, кто был вынужден покинуть постоянное место проживания, будет дополнительно направлено более 33 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - сказано в сообщении кабмина. По решению президента РФ Владимира Путина размер такой выплаты составляет 10 тысяч рублей на человека. Отмечается, что средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Их получат более 3 тысяч человек. Ранее на такие выплаты правительством было направлено более 1,5 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250606/mishustin-858279815.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, курск