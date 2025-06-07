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В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы - 07.06.2025, ПРАЙМ
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы
Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T05:11+0300
2025-06-07T05:11+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - ПРАЙМ. Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Шестого июня на территории федеральной автодороги "Амур", 1203 километр, в районе посёлка Сиваки Магдагачинского района произошло возгорание груза с железнодорожными шпалами, перевозимыми автомобилем Shacman (самосвал). В целях предотвращения распространения огня водитель экстренно разгрузил горящие шпалы на проезжую часть. Работники пожарной охраны локализовали и полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
На время тушения на участке федеральной трассы было организовано реверсивное движение для обеспечения безопасности. После ликвидации возгорания повреждённый груз с помощью манипулятора КРАЗа загрузили обратно в самосвал, перевозка шпал продолжилась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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бизнес, россия, приамурье
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Приамурье
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы
В Приамурье потушили возгорание железнодорожных шпал в самосвале Shacman
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - ПРАЙМ. Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Шестого июня на территории федеральной автодороги "Амур", 1203 километр, в районе посёлка Сиваки Магдагачинского района произошло возгорание груза с железнодорожными шпалами, перевозимыми автомобилем Shacman (самосвал). В целях предотвращения распространения огня водитель экстренно разгрузил горящие шпалы на проезжую часть. Работники пожарной охраны локализовали и полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
На время тушения на участке федеральной трассы было организовано реверсивное движение для обеспечения безопасности. После ликвидации возгорания повреждённый груз с помощью манипулятора КРАЗа загрузили обратно в самосвал, перевозка шпал продолжилась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.