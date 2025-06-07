Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы - 07.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250607/priamurja-858289643.html
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы - 07.06.2025, ПРАЙМ
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы
Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T05:11+0300
2025-06-07T05:11+0300
бизнес
экономика
россия
приамурье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858289643.jpg?1749262314
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - ПРАЙМ. Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "Шестого июня на территории федеральной автодороги "Амур", 1203 километр, в районе посёлка Сиваки Магдагачинского района произошло возгорание груза с железнодорожными шпалами, перевозимыми автомобилем Shacman (самосвал). В целях предотвращения распространения огня водитель экстренно разгрузил горящие шпалы на проезжую часть. Работники пожарной охраны локализовали и полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении. На время тушения на участке федеральной трассы было организовано реверсивное движение для обеспечения безопасности. После ликвидации возгорания повреждённый груз с помощью манипулятора КРАЗа загрузили обратно в самосвал, перевозка шпал продолжилась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
приамурье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, приамурье
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Приамурье
05:11 07.06.2025
 
В Приамурье потушили горевшие в самосвале железнодорожные шпалы

В Приамурье потушили возгорание железнодорожных шпал в самосвале Shacman

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - ПРАЙМ. Пожарные потушили железнодорожные шпалы, которые загорелись в самосвале Shacman и были экстренно выгружены на федеральную трассу "Амур" в Приамурье, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"Шестого июня на территории федеральной автодороги "Амур", 1203 километр, в районе посёлка Сиваки Магдагачинского района произошло возгорание груза с железнодорожными шпалами, перевозимыми автомобилем Shacman (самосвал). В целях предотвращения распространения огня водитель экстренно разгрузил горящие шпалы на проезжую часть. Работники пожарной охраны локализовали и полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
На время тушения на участке федеральной трассы было организовано реверсивное движение для обеспечения безопасности. После ликвидации возгорания повреждённый груз с помощью манипулятора КРАЗа загрузили обратно в самосвал, перевозка шпал продолжилась. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПриамурье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала