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Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов
Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов - 07.06.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов
Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах с 1 сентября 2025 года по 31... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T10:51+0300
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2025-06-07T10:51+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Эксперимент будет проводиться на территории 17 субъектов Российской Федерации, а также в федеральной территории "Сириус". Закон определяет понятия "гостевой дом", "услуги гостевого дома", "классификация гостевого дома" и "собственник гостевого дома", положение о классификации гостевых домов будет утверждено кабмином. Документом устанавливаются требования, которым должен соответствовать индивидуальный жилой дом для присвоения ему статуса гостевого дома, при этом в федеральной территории "Сириус" могут устанавливаться дополнительные требования с учетом региональных особенностей. Несоответствие критериям может являться основанием для отказа во внесении сведений о гостевом доме в единый реестр. Закон также определяет, что с 1 января 2026 года будет запрещено предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не включены в реестр. Кроме того, собственник гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги гостевого дома со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.
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бизнес, россия, общество , владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов
Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов в жилых домах
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Эксперимент будет проводиться на территории 17 субъектов Российской Федерации, а также в федеральной территории "Сириус". Закон определяет понятия "гостевой дом", "услуги гостевого дома", "классификация гостевого дома" и "собственник гостевого дома", положение о классификации гостевых домов будет утверждено кабмином.
Документом устанавливаются требования, которым должен соответствовать индивидуальный жилой дом для присвоения ему статуса гостевого дома, при этом в федеральной территории "Сириус" могут устанавливаться дополнительные требования с учетом региональных особенностей. Несоответствие критериям может являться основанием для отказа во внесении сведений о гостевом доме в единый реестр.
Закон также определяет, что с 1 января 2026 года будет запрещено предоставление услуг в гостевых домах, сведения о которых не включены в реестр. Кроме того, собственник гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги гостевого дома со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.
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