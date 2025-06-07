https://1prime.ru/20250607/putin--858292778.html
Путин подписал закон о цифровизации материнского капитала
Путин подписал закон о цифровизации материнского капитала - 07.06.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о цифровизации материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу,... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T11:10+0300
2025-06-07T11:10+0300
2025-06-07T11:10+0300
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан для перехода к системе "Социального казначейства" - единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки. В рамках этой системы будет вестись учет всех, кто имеет право на маткапитал, что упростит и ускорит получение помощи. Также нормой предусмотрен автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав: средства перейдут другому родителю или детям. Кроме того, законом сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. От рождения ребенка и передачи через сервис "Госуслуги" информации об этом до получения сертификата на материнский капитал, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала - он будет составлять 48 часов.
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владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Путин подписал закон о цифровизации материнского капитала
Путин подписал закон об упрощении доступа к маткапиталу и ускорении выплат
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разработан для перехода к системе "Социального казначейства" - единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки. В рамках этой системы будет вестись учет всех, кто имеет право на маткапитал, что упростит и ускорит получение помощи.
Также нормой предусмотрен автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав: средства перейдут другому родителю или детям.
Кроме того, законом сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. От рождения ребенка и передачи через сервис "Госуслуги" информации об этом до получения сертификата на материнский капитал, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала - он будет составлять 48 часов.
Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов