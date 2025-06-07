https://1prime.ru/20250607/putin--858292778.html

Путин подписал закон о цифровизации материнского капитала

Путин подписал закон о цифровизации материнского капитала - 07.06.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о цифровизации материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу,... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T11:10+0300

2025-06-07T11:10+0300

2025-06-07T11:10+0300

экономика

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1e/857164028_0:123:2048:1275_1920x0_80_0_0_9c39ef18cf21ddbbb20751148d34206c.jpg

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан для перехода к системе "Социального казначейства" - единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки. В рамках этой системы будет вестись учет всех, кто имеет право на маткапитал, что упростит и ускорит получение помощи. Также нормой предусмотрен автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата или лишения его родительских прав: средства перейдут другому родителю или детям. Кроме того, законом сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение средствами, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. От рождения ребенка и передачи через сервис "Госуслуги" информации об этом до получения сертификата на материнский капитал, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также сокращается срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала - он будет составлять 48 часов.

https://1prime.ru/20250607/putin--858292610.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин