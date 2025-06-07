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Путин подписал закон о биометрии при сделках с недвижимостью

Путин подписал закон о биометрии при сделках с недвижимостью - 07.06.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о биометрии при сделках с недвижимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности с 1 июля 2026 года использования биометрии при совершении дистанционных сделок с недвижимостью,... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T11:37+0300

2025-06-07T11:37+0300

2025-06-07T11:37+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности с 1 июля 2026 года использования биометрии при совершении дистанционных сделок с недвижимостью, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается возможность представления заявления о государственной регистрации прав в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, при условии идентификации сторон с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") ранее рассказал РИА Новости, что норма, касающаяся сделок с недвижимостью в электронном виде, разрешает подавать заявления на регистрацию прав и прикладывать все необходимые документы онлайн, если они заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Он отмечал, что с вступлением закона в силу можно будет использовать биометрическую идентификацию через ЕБС без лишней бумажной волокиты и дополнительных отметок о допуске к работе с электронной подписью. Говырин подчеркнул, что ранее, даже если стороны сделки хотели все оформить дистанционно, требовалось предварительно указать, что они согласны использовать электронную форму. Теперь это не потребуется, если личность подтверждена через биометрию. Депутат напомнил, что система ЕБС уже используется многими банками и госорганами, а новая норма расширяет ее применение. Он отметил, что вступление закона в силу отложено, поскольку Росреестру и другим системам требуется время, чтобы все доработать. По словам Говырина, новый закон - это не столько технологическая революция, сколько постепенный переход на новый способ идентификации, который давно обсуждается. Для граждан, которые привыкли к очным визитам и нотариусам, ничего не изменится - традиционные пути сохраняются. Но для тех, кто давно взаимодействует с сервисами удаленно и уже проходил биометрию, процесс может стать проще. Депутат пояснил, что речь идет о переходе к более цифровому способу взаимодействия без потери в юридической значимости. Сама регистрация прав остается такой же серьезной процедурой, подчеркнул он, но появляется еще один законный путь ее прохождения - через цифровую верификацию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин