https://1prime.ru/20250607/putin--858293607.html

Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях

Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях - 07.06.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T11:58+0300

2025-06-07T11:58+0300

2025-06-07T11:58+0300

бизнес

туризм

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владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие изменения вносятся в закон об основах туристской деятельности в РФ. Закон предусматривает, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения. Как рассказывал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), до сих пор в законодательстве РФ не было регулирования невозвратных тарифов, за исключением сферы авиа- и железнодорожных перевозок. При этом многие онлайн-агрегаторы давно предлагают опции бронирования гостиниц по невозвратному тарифу. Такие предложения пользуются популярностью благодаря возможности забронировать номер по более низким ценам при получении услуг и сервиса того же качества, отмечал депутат. Он рассказывал, что, согласно новому закону, средства по невозвратному тарифу можно будет вернуть лишь в исключительных обстоятельствах - в случае болезни или смерти туриста либо его ближайших родственников, включенных в бронирование. Это будет прописано в соответствующем подзаконном акте. С инициативой официально ввести возможность невозвратных тарифов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в 2024 году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.

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бизнес, туризм, рф, владимир путин, госдума