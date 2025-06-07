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Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях - 07.06.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T11:58+0300
2025-06-07T11:58+0300
бизнес
туризм
рф
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие изменения вносятся в закон об основах туристской деятельности в РФ. Закон предусматривает, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения. Как рассказывал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), до сих пор в законодательстве РФ не было регулирования невозвратных тарифов, за исключением сферы авиа- и железнодорожных перевозок. При этом многие онлайн-агрегаторы давно предлагают опции бронирования гостиниц по невозвратному тарифу. Такие предложения пользуются популярностью благодаря возможности забронировать номер по более низким ценам при получении услуг и сервиса того же качества, отмечал депутат. Он рассказывал, что, согласно новому закону, средства по невозвратному тарифу можно будет вернуть лишь в исключительных обстоятельствах - в случае болезни или смерти туриста либо его ближайших родственников, включенных в бронирование. Это будет прописано в соответствующем подзаконном акте. С инициативой официально ввести возможность невозвратных тарифов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в 2024 году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.
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бизнес, туризм, рф, владимир путин, госдума
Бизнес, Туризм, РФ, Владимир Путин, Госдума
11:58 07.06.2025
 
Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов в отелях

Путин подписал закон о регулировании невозвратных тарифов на гостиничные услуги

Отель
Отель
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соответствующие изменения вносятся в закон об основах туристской деятельности в РФ.
Закон предусматривает, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения.
Как рассказывал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), до сих пор в законодательстве РФ не было регулирования невозвратных тарифов, за исключением сферы авиа- и железнодорожных перевозок.
При этом многие онлайн-агрегаторы давно предлагают опции бронирования гостиниц по невозвратному тарифу. Такие предложения пользуются популярностью благодаря возможности забронировать номер по более низким ценам при получении услуг и сервиса того же качества, отмечал депутат.
Он рассказывал, что, согласно новому закону, средства по невозвратному тарифу можно будет вернуть лишь в исключительных обстоятельствах - в случае болезни или смерти туриста либо его ближайших родственников, включенных в бронирование. Это будет прописано в соответствующем подзаконном акте.
С инициативой официально ввести возможность невозвратных тарифов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в 2024 году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Путин подписал закон об эксперименте по предоставлению услуг гостевых домов
10:51
 
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