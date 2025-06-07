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Путин одобрил штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Путин одобрил штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям - 07.06.2025, ПРАЙМ

Путин одобрил штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков, | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T12:25+0300

2025-06-07T12:25+0300

2025-06-07T12:32+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что это решение станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения. Кроме того, как ранее уточнял депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), в отдельных субъектах РФ ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним действовало и прежде, но за такую продажу привлекали к ответственности только в ряде регионов, например в Московской области и Санкт-Петербурге, однако штрафы были там значительно ниже. Он заявлял РИА Новости, что с марта подросткам нельзя покупать энергетики в магазинах, так как вступил в силу Федеральный закон от 08.08.2024 № 304-ФЗ, который запрещает продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Он добавлял, что принятый закон запрещает юрлицам, индивидуальным предпринимателям, фермерским хозяйствам, гражданам РФ и лицам без российского гражданства продавать энергетики и тонизирующие напитки детям. Говырин напомнил, что покупатель также может подтвердить свой возраст с помощью приложения "Госуслуги Биометрия". По его словам, это право закрепляет постановление правительства РФ от 18.01.2025 № 15.

https://1prime.ru/20250607/putin--858292778.html

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общество , россия, рф, владимир путин