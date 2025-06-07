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"Признак самоубийства". Глава РФПИ оценил подавление критики миграции в ЕС

"Признак самоубийства". Глава РФПИ оценил подавление критики миграции в ЕС - 07.06.2025, ПРАЙМ

"Признак самоубийства". Глава РФПИ оценил подавление критики миграции в ЕС

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, является ли признаком самоубийства Западной цивилизации подавление критики массовой миграции в собственные... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T10:20+0300

2025-06-07T10:20+0300

2025-06-07T10:20+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, является ли признаком самоубийства Западной цивилизации подавление критики массовой миграции в собственные страны. "Если это не то, что (вице-президент США - ред.) Джей Ди Вэнс имел ввиду, говоря о самоубийстве Западной цивилизации... то что тогда?" - прокомментировал Дмитриев в социальной сети X публикацию пользователя, утверждающей с опорой на статью издания Telegraph, что власти Великобритании теперь будут вести следствие в отношении граждан, обеспокоенных массовой миграцией. Telegraph в оригинальной публикации, ссылаясь на документы британской государственной программы по предотвращению терроризма Prevent, утверждает, что выражение негативного отношения к массовой миграции теперь может трактоваться властями как экстремизм при восприятии ее как "угрозы западной культуре". Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе февральского визита в ЕС раскритиковал европейские власти за миграционную политику, заявив, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее десятилетие - по мнению Вэнса, такой подход "создает риск цивилизационного самоубийства" для Европы. Вэнс добавил, что всё больше избирателей в Европе голосуют за политиков, обещающих положить конец бесконтрольной миграции, и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает такой подход.

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мировая экономика, общество , европа, сша, москва, джей ди вэнс, кирилл дмитриев, рфпи, ес