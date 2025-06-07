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Отпуск электроэнергии по группе "Россети" в 2024 году вырос на 5,15% - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Отпуск электроэнергии по группе "Россети" в 2024 году вырос на 5,15%
Отпуск электроэнергии по группе "Россети" в 2024 году вырос на 5,15% - 07.06.2025, ПРАЙМ
Отпуск электроэнергии по группе "Россети" в 2024 году вырос на 5,15%
Отпуск электроэнергии в сеть по группе "Россети" в 2024 году вырос на 5,15% по сравнению с 2023 годом и составил 919,9 миллиарда кВт/час, сообщается в годовом... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T16:27+0300
2025-06-07T16:28+0300
энергетика
бизнес
россия
россети
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Отпуск электроэнергии в сеть по группе "Россети" в 2024 году вырос на 5,15% по сравнению с 2023 годом и составил 919,9 миллиарда кВт/час, сообщается в годовом отчете компании. "В 2024 году объем поступления электроэнергии в сеть по группе "Россети" вырос в сравнении с 2023 годом на 5,15%, составив 919,9 миллиарда кВт/час. Основными причинами роста стали: увеличение потребления электрической энергии потребителями и консолидация группой компаний новых электросетевых активов", - сказано в отчете. По плану на 2025 год отпуск электроэнергии в сеть должен составить 917,3 миллиарда кВт/час. В отчете также добавили, что "объем переданной электрической энергии (отпуск электроэнергии из сети - ред.) в 2024 году вырос на 5,47% в сравнении с 2023 годом, составив 842,8 миллиарда кВт/час. Основными причинами роста стали оживление российской экономики и, как следствие, увеличение потребления электрической энергии потребителями, а также завершение ряда проектов по консолидации электросетевых активов. В 2025 году планируется стабилизация объема передачи электрической энергии на актуальных уровнях". В 2025 году объем переданной электроэнергии должен составить 838,4 миллиарда кВт/час.
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бизнес, россия, россети
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, Россети
16:27 07.06.2025 (обновлено: 16:28 07.06.2025)
 
Отпуск электроэнергии по группе "Россети" в 2024 году вырос на 5,15%

"Россети": отпуск электроэнергии в сеть в 2024 году вырос на 5,15%

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭлектроэнергетика
Электроэнергетика - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Отпуск электроэнергии в сеть по группе "Россети" в 2024 году вырос на 5,15% по сравнению с 2023 годом и составил 919,9 миллиарда кВт/час, сообщается в годовом отчете компании.
"В 2024 году объем поступления электроэнергии в сеть по группе "Россети" вырос в сравнении с 2023 годом на 5,15%, составив 919,9 миллиарда кВт/час. Основными причинами роста стали: увеличение потребления электрической энергии потребителями и консолидация группой компаний новых электросетевых активов", - сказано в отчете.
По плану на 2025 год отпуск электроэнергии в сеть должен составить 917,3 миллиарда кВт/час.
В отчете также добавили, что "объем переданной электрической энергии (отпуск электроэнергии из сети - ред.) в 2024 году вырос на 5,47% в сравнении с 2023 годом, составив 842,8 миллиарда кВт/час. Основными причинами роста стали оживление российской экономики и, как следствие, увеличение потребления электрической энергии потребителями, а также завершение ряда проектов по консолидации электросетевых активов. В 2025 году планируется стабилизация объема передачи электрической энергии на актуальных уровнях". В 2025 году объем переданной электроэнергии должен составить 838,4 миллиарда кВт/час.
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