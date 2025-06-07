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"РусГидро" может принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год - 07.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250607/rusgidro-858297621.html
"РусГидро" может принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год
"РусГидро" может принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год - 07.06.2025, ПРАЙМ
"РусГидро" может принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год
Акционеры "РусГидро" могут принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год или о выплате в размере 0,076 рублей на акцию, сообщается в проекте решения. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T17:14+0300
2025-06-07T17:40+0300
экономика
акции
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русгидро
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Акционеры "РусГидро" могут принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год или о выплате в размере 0,076 рублей на акцию, сообщается в проекте решения."Формулировка решения. Вариант 1: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. Вариант 2: Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,075648608 рублей на одну акцию", - сказано в сообщении.В случае выплаты, в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля.В мае вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на соответствующий вопрос сообщал, что директивы по выплате дивидендов компанией "Русгидро" за 2024 год пока нет.В апреле гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин заявлял журналистам, что считает неправильным выплачивать дивиденды при нынешней долговой нагрузке компании.В феврале вице-премьер Александр Новак сообщал, что вопрос о введении моратория на выплату дивидендов генерирующей компанией "Русгидро" до 2028 года обсуждается.В январе 2024 года сообщал, что правительство РФ с "Русгидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании.При этом акционеры "Русгидро" до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
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акции, бизнес, русгидро
Экономика, Акции, Бизнес, Русгидро
17:14 07.06.2025 (обновлено: 17:40 07.06.2025)
 
"РусГидро" может принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Акционеры "РусГидро" могут принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Акционеры "РусГидро" могут принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год или о выплате в размере 0,076 рублей на акцию, сообщается в проекте решения.
"Формулировка решения. Вариант 1: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. Вариант 2: Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,075648608 рублей на одну акцию", - сказано в сообщении.
В случае выплаты, в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля.
В мае вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на соответствующий вопрос сообщал, что директивы по выплате дивидендов компанией "Русгидро" за 2024 год пока нет.
В апреле гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин заявлял журналистам, что считает неправильным выплачивать дивиденды при нынешней долговой нагрузке компании.
В феврале вице-премьер Александр Новак сообщал, что вопрос о введении моратория на выплату дивидендов генерирующей компанией "Русгидро" до 2028 года обсуждается.
В январе 2024 года сообщал, что правительство РФ с "Русгидро" готовят предложения по улучшению экономического состояния компании.
При этом акционеры "Русгидро" до сих пор не приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
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