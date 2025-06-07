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СМИ: сенат США не готов принять законопроект Грэма* без одобрения Трампа - 07.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: сенат США не готов принять законопроект Грэма* без одобрения Трампа
СМИ: сенат США не готов принять законопроект Грэма* без одобрения Трампа - 07.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: сенат США не готов принять законопроект Грэма* без одобрения Трампа
Сенаторы США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о новых санкциях против России без одобрения | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T12:22+0300
2025-06-07T12:22+0300
экономика
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Сенаторы США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о новых санкциях против России без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg. В четверг Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом Грэма* о новых санкциях против России, но подчеркнул, что решение на данный счет будет принимать лично. "Законопроект в Сенате совместно выдвигают более 80 законодателей, что является практически неслыханным уровнем поддержки со стороны представителей обеих партий. Однако несмотря на то, что такой уровень поддержки, исключающий возможность применения вето, достаточен для того, чтобы Сенат продвигал инициативу без поддержки Белого дома, сторонники (законопроекта – ред.) не демонстрируют готовность бросить вызов президенту. Высказывания Трампа в четверг… затормозили, казалось бы, набирающий оборота процесс продвижения этой инициативы", - говорится в материале на сайте агентства. В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма* ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой. В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России. Сенатор-демократ Тим Кейн, которого опросило издание, выразил осторожный оптимизм в отношении обсуждаемых правок, подчеркнув, что их допустимость зависит от степени изменений. "Если это будут незначительные корректировки - я, вероятно, поддержу их. Но если законопроект будет так размыт, что потеряет суть, - мы этого не допустим", - подчеркнул он.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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россия, рф, сша, дональд трамп, линдси грэм, белый дом
Экономика, РОССИЯ, РФ, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Белый дом
12:22 07.06.2025
 
СМИ: сенат США не готов принять законопроект Грэма* без одобрения Трампа

Bloomberg: сенат США не готов принять законопроект Грэма* без одобрения Трампа

© fotolia.com / alekseykhСенат США.
Сенат США. - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© fotolia.com / alekseykh
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Сенаторы США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о новых санкциях против России без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg.
В четверг Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом Грэма* о новых санкциях против России, но подчеркнул, что решение на данный счет будет принимать лично.
"Законопроект в Сенате совместно выдвигают более 80 законодателей, что является практически неслыханным уровнем поддержки со стороны представителей обеих партий. Однако несмотря на то, что такой уровень поддержки, исключающий возможность применения вето, достаточен для того, чтобы Сенат продвигал инициативу без поддержки Белого дома, сторонники (законопроекта – ред.) не демонстрируют готовность бросить вызов президенту. Высказывания Трампа в четверг… затормозили, казалось бы, набирающий оборота процесс продвижения этой инициативы", - говорится в материале на сайте агентства.
В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа добивается от сенатора-республиканца Линдси Грэма* ослабления нового законопроекта о санкциях против России. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт. Речь идет о документе, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.
В сенате документ уже поддержали 82 сенатора, что более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный проект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов с обеих сторон. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам является сторонником жестких мер против России.
Сенатор-демократ Тим Кейн, которого опросило издание, выразил осторожный оптимизм в отношении обсуждаемых правок, подчеркнув, что их допустимость зависит от степени изменений. "Если это будут незначительные корректировки - я, вероятно, поддержу их. Но если законопроект будет так размыт, что потеряет суть, - мы этого не допустим", - подчеркнул он.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Трамп заявил, что будет лично принимать решение о санкциях против России
08:29
 
ЭкономикаРОССИЯРФСШАДональд ТрампЛиндси ГрэмБелый дом
 
 
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