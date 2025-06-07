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Newsweek предупредил о последствиях отмены Трампом контрактов со SpaceX
Newsweek предупредил о последствиях отмены Трампом контрактов со SpaceX - 07.06.2025, ПРАЙМ
Newsweek предупредил о последствиях отмены Трампом контрактов со SpaceX
Отмена президентом США Дональдом Трампом государственных контрактов с компанией SpaceX американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска может поставить... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T15:39+0300
2025-06-07T15:39+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Отмена президентом США Дональдом Трампом государственных контрактов с компанией SpaceX американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос, сообщает американский журнал Newsweek. В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше. После этого миллиардер заявил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Однако, спустя некоторое время, он пообещал пользователю соцсети X, что все же не будет этого делать. "Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией… Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос", - говорится в материале на сайте издания. По словам замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтона Своупа, SpaceX является "жизненно важным органом" деятельности США в космосе, поэтому в случае расторжения госконтрактов с этой компанией НАСА придется снова обращаться к России за помощью в полетах на и с Международной космической станции (МКС). Трамп ранее заявил журналистам, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Маском и предоставляемых ему субсидий. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
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Политика, США, Дональд Трамп, SpaceX, РОССИЯ
Newsweek предупредил о последствиях отмены Трампом контрактов со SpaceX
Newsweek: отмена контрактов со SpaceX может привести к зависимости США от России
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Отмена президентом США Дональдом Трампом государственных контрактов с компанией SpaceX американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос, сообщает американский журнал Newsweek.
В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше. После этого миллиардер заявил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Однако, спустя некоторое время, он пообещал пользователю соцсети X, что все же не будет этого делать.
"Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией… Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос", - говорится в материале на сайте издания.
По словам замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтона Своупа, SpaceX является "жизненно важным органом" деятельности США в космосе, поэтому в случае расторжения госконтрактов с этой компанией НАСА придется снова обращаться к России за помощью в полетах на и с Международной космической станции (МКС).
СМИ: конфликт с Трампом может помешать Маску привлечь финансирование
Трамп ранее заявил журналистам, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Маском и предоставляемых ему субсидий.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.