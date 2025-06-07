Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Newsweek предупредил о последствиях отмены Трампом контрактов со SpaceX - 07.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250607/spacex-858296230.html
Newsweek предупредил о последствиях отмены Трампом контрактов со SpaceX
Newsweek предупредил о последствиях отмены Трампом контрактов со SpaceX - 07.06.2025, ПРАЙМ
Newsweek предупредил о последствиях отмены Трампом контрактов со SpaceX
Отмена президентом США Дональдом Трампом государственных контрактов с компанией SpaceX американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска может поставить... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T15:39+0300
2025-06-07T15:39+0300
политика
сша
дональд трамп
spacex
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82937/04/829370448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b806a1e7c811bc767f7457d0cf9761a7.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Отмена президентом США Дональдом Трампом государственных контрактов с компанией SpaceX американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос, сообщает американский журнал Newsweek. В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше. После этого миллиардер заявил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Однако, спустя некоторое время, он пообещал пользователю соцсети X, что все же не будет этого делать. "Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией… Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос", - говорится в материале на сайте издания. По словам замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтона Своупа, SpaceX является "жизненно важным органом" деятельности США в космосе, поэтому в случае расторжения госконтрактов с этой компанией НАСА придется снова обращаться к России за помощью в полетах на и с Международной космической станции (МКС). Трамп ранее заявил журналистам, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Маском и предоставляемых ему субсидий. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
https://1prime.ru/20250606/fail-858288574.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82937/04/829370448_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e48619cda42eb6570048e3a1c3843dc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, spacex, россия
Политика, США, Дональд Трамп, SpaceX, РОССИЯ
15:39 07.06.2025
 
Newsweek предупредил о последствиях отмены Трампом контрактов со SpaceX

Newsweek: отмена контрактов со SpaceX может привести к зависимости США от России

© РИА Новости . SpaceX Flickr | Перейти в медиабанкКабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . SpaceX Flickr
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Отмена президентом США Дональдом Трампом государственных контрактов с компанией SpaceX американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос, сообщает американский журнал Newsweek.
В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше. После этого миллиардер заявил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. Однако, спустя некоторое время, он пообещал пользователю соцсети X, что все же не будет этого делать.
"Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией… Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос", - говорится в материале на сайте издания.
По словам замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтона Своупа, SpaceX является "жизненно важным органом" деятельности США в космосе, поэтому в случае расторжения госконтрактов с этой компанией НАСА придется снова обращаться к России за помощью в полетах на и с Международной космической станции (МКС).
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
СМИ: конфликт с Трампом может помешать Маску привлечь финансирование
Вчера, 23:50
Трамп ранее заявил журналистам, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Маском и предоставляемых ему субсидий.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
 
ПолитикаСШАДональд ТрампSpaceXРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала