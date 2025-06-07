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"Подтвердили обоснованность": в США обвинили Украину в эскалации конфликта
"Подтвердили обоснованность": в США обвинили Украину в эскалации конфликта - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Подтвердили обоснованность": в США обвинили Украину в эскалации конфликта
Атаки Украины на российские авиабазы лишь усугубили конфликт, и Киев не ожидает ничего хорошего в результате этих действий. Об этом заявил профессор Чикагского... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T08:58+0300
2025-06-07T08:58+0300
2025-06-07T09:01+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Атаки Украины на российские авиабазы лишь усугубили конфликт, и Киев не ожидает ничего хорошего в результате этих действий. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.Во время трансляции в соцсети X он подчеркнул, что эскалация конфликта произошла по вине Украины, а безответственность как европейских, так и украинских властей в нежелании достичь разумного мира приведет к негативным последствиям.Сакс также отметил, что действия Украины затронули важный вопрос ядерного сдерживания между Западом и Россией. Он указал, что после выхода США из договора по сдерживанию угроза для Москвы только возросла с каждым новым расширением НАТО."Украинцы этой атакой полностью подтвердили обоснованность всех причин начала конфликта", — заключил эксперт.1 июня Министерство обороны России сообщило о террористических атаках украинских вооруженных сил с использованием FPV-дронов на аэродромы в пяти регионах страны. Удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. Пожары на объектах в Мурманской и Иркутской областях были ликвидированы, жертв среди персонала не было. Некоторые участники атак были задержаны.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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украина, джеффри сакс, владимир зеленский, сша, минобороны рф, всу
Политика, УКРАИНА, Джеффри Сакс, Владимир Зеленский, США, Минобороны РФ, ВСУ
"Подтвердили обоснованность": в США обвинили Украину в эскалации конфликта
Экономист Сакс: атаки Украины на российские авиабазы привели лишь к эскалации конфликта
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Атаки Украины на российские авиабазы лишь усугубили конфликт, и Киев не ожидает ничего хорошего в результате этих действий. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.
Во время трансляции в соцсети X
он подчеркнул, что эскалация конфликта произошла по вине Украины, а безответственность как европейских, так и украинских властей в нежелании достичь разумного мира приведет к негативным последствиям.
Сакс также отметил, что действия Украины затронули важный вопрос ядерного сдерживания между Западом и Россией. Он указал, что после выхода США из договора по сдерживанию угроза для Москвы только возросла с каждым новым расширением НАТО.
"Украинцы этой атакой полностью подтвердили обоснованность всех причин начала конфликта", — заключил эксперт.
1 июня Министерство обороны России сообщило о террористических атаках украинских вооруженных сил с использованием FPV-дронов на аэродромы в пяти регионах страны. Удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. Пожары на объектах в Мурманской и Иркутской областях были ликвидированы, жертв среди персонала не было. Некоторые участники атак были задержаны.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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