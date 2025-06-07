https://1prime.ru/20250607/starmer-858299924.html

"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера

"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера - 07.06.2025, ПРАЙМ

"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера

Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно военной реформы выглядят красиво лишь на бумаге, тогда как сам премьер "пугает не сильнее... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T20:20+0300

2025-06-07T20:20+0300

2025-06-07T20:21+0300

политика

кир стармер

реформа

вооруженные силы

мнение

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно военной реформы выглядят красиво лишь на бумаге, тогда как сам премьер "пугает не сильнее сельдерея". Такое мнение в статье для таблоида The Sun высказал британский телеведущий Джереми Кларксон.По его утверждению, новые атомные субмарины, которые намерен построить Стармер в рамках объявленной им военной реформы, и современные ударные истребители, которые будут "сеять ядерную смерть" на головы врагов, выглядят красиво лишь на бумаге.На самом же деле, чтобы воплотить в жизнь задекларированные Стармером планы, потребуются огромные деньги и длительное время, а у Британии нет ни того, ни другого, сказал телеведущий. При этом он добавил, что сам премьер не вызывает никакого доверия как военный лидер, и назвал его "сельдереем в плохом костюме", который и "пугает не сильнее сельдерея"."И ведь нам с ним (со Стармером - прим. ред.) жить еще как минимум четыре года, - отметил Кларксон. - Это пугает меня больше, чем (президент РФ Владимир - прим. ред.) Путин".

https://1prime.ru/20250602/starmer-858134660.html

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кир стармер, реформа, вооруженные силы, мнение