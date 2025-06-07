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"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера - 07.06.2025, ПРАЙМ
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"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера
"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера
Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно военной реформы выглядят красиво лишь на бумаге, тогда как сам премьер "пугает не сильнее... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T20:20+0300
2025-06-07T20:21+0300
политика
кир стармер
реформа
вооруженные силы
мнение
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно военной реформы выглядят красиво лишь на бумаге, тогда как сам премьер "пугает не сильнее сельдерея". Такое мнение в статье для таблоида The Sun высказал британский телеведущий Джереми Кларксон.По его утверждению, новые атомные субмарины, которые намерен построить Стармер в рамках объявленной им военной реформы, и современные ударные истребители, которые будут "сеять ядерную смерть" на головы врагов, выглядят красиво лишь на бумаге.На самом же деле, чтобы воплотить в жизнь задекларированные Стармером планы, потребуются огромные деньги и длительное время, а у Британии нет ни того, ни другого, сказал телеведущий. При этом он добавил, что сам премьер не вызывает никакого доверия как военный лидер, и назвал его "сельдереем в плохом костюме", который и "пугает не сильнее сельдерея"."И ведь нам с ним (со Стармером - прим. ред.) жить еще как минимум четыре года, - отметил Кларксон. - Это пугает меня больше, чем (президент РФ Владимир - прим. ред.) Путин".
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кир стармер, реформа, вооруженные силы, мнение
Политика, Кир Стармер, реформа, вооруженные силы, мнение
20:20 07.06.2025 (обновлено: 20:21 07.06.2025)
 
"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера

Телеведущий Кларксон высмеял планы по военной реформе премьер-министра Стармера

© Фото : No 10 Downing Street/Simon DawsonПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно военной реформы выглядят красиво лишь на бумаге, тогда как сам премьер "пугает не сильнее сельдерея". Такое мнение в статье для таблоида The Sun высказал британский телеведущий Джереми Кларксон.
По его утверждению, новые атомные субмарины, которые намерен построить Стармер в рамках объявленной им военной реформы, и современные ударные истребители, которые будут "сеять ядерную смерть" на головы врагов, выглядят красиво лишь на бумаге.
На самом же деле, чтобы воплотить в жизнь задекларированные Стармером планы, потребуются огромные деньги и длительное время, а у Британии нет ни того, ни другого, сказал телеведущий. При этом он добавил, что сам премьер не вызывает никакого доверия как военный лидер, и назвал его "сельдереем в плохом костюме", который и "пугает не сильнее сельдерея".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
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"И ведь нам с ним (со Стармером - прим. ред.) жить еще как минимум четыре года, - отметил Кларксон. - Это пугает меня больше, чем (президент РФ Владимир - прим. ред.) Путин".
 
ПолитикаКир Стармерреформавооруженные силымнение
 
 
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