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"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера
"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера
Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно военной реформы выглядят красиво лишь на бумаге, тогда как сам премьер "пугает не сильнее... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T20:20+0300
2025-06-07T20:20+0300
2025-06-07T20:21+0300
политика
кир стармер
реформа
вооруженные силы
мнение
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно военной реформы выглядят красиво лишь на бумаге, тогда как сам премьер "пугает не сильнее сельдерея". Такое мнение в статье для таблоида The Sun высказал британский телеведущий Джереми Кларксон.По его утверждению, новые атомные субмарины, которые намерен построить Стармер в рамках объявленной им военной реформы, и современные ударные истребители, которые будут "сеять ядерную смерть" на головы врагов, выглядят красиво лишь на бумаге.На самом же деле, чтобы воплотить в жизнь задекларированные Стармером планы, потребуются огромные деньги и длительное время, а у Британии нет ни того, ни другого, сказал телеведущий. При этом он добавил, что сам премьер не вызывает никакого доверия как военный лидер, и назвал его "сельдереем в плохом костюме", который и "пугает не сильнее сельдерея"."И ведь нам с ним (со Стармером - прим. ред.) жить еще как минимум четыре года, - отметил Кларксон. - Это пугает меня больше, чем (президент РФ Владимир - прим. ред.) Путин".
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кир стармер, реформа, вооруженные силы, мнение
Политика, Кир Стармер, реформа, вооруженные силы, мнение
"Пугает больше, чем Путин". Ведущий Кларксон оценил военные планы Стармера
Телеведущий Кларксон высмеял планы по военной реформе премьер-министра Стармера
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ.
Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера относительно военной реформы выглядят красиво лишь на бумаге, тогда как сам премьер "пугает не сильнее сельдерея". Такое мнение в статье для таблоида The Sun
высказал британский телеведущий Джереми Кларксон.
По его утверждению, новые атомные субмарины, которые намерен построить Стармер в рамках объявленной им военной реформы, и современные ударные истребители, которые будут "сеять ядерную смерть" на головы врагов, выглядят красиво лишь на бумаге.
На самом же деле, чтобы воплотить в жизнь задекларированные Стармером планы, потребуются огромные деньги и длительное время, а у Британии нет ни того, ни другого, сказал телеведущий. При этом он добавил, что сам премьер не вызывает никакого доверия как военный лидер, и назвал его "сельдереем в плохом костюме", который и "пугает не сильнее сельдерея".
"Полностью обезумел": в Британии в ужасе от планов Стармера по России
"И ведь нам с ним (со Стармером - прим. ред.) жить еще как минимум четыре года, - отметил Кларксон. - Это пугает меня больше, чем (президент РФ Владимир - прим. ред.) Путин".