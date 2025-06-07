Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования - 07.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250607/sud--858291827.html
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования - 07.06.2025, ПРАЙМ
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования
Верховный суд США разрешил департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск, пользоваться конфиденциальными | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T09:25+0300
2025-06-07T09:25+0300
политика
технологии
финансы
сша
дональд трамп
верховный суд
politico
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/60/763126061_0:240:4617:2837_1920x0_80_0_0_55bc54e52d37210eb8cc0b000918f9b0.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Верховный суд США разрешил департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск, пользоваться конфиденциальными данными американцев о социальном страховании, следует из судебного решения. "При текущих обстоятельствах Служба социального обеспечения может начать предоставлять членам ее команды в DOGE доступ к соответствующим документам ведомства, чтобы они могли выполнять свою работу", - говорится в постановлении. Таким образом, как объясняет издание Politico, суд удовлетворил просьбу администрации США Дональда Трампа отменить постановление от марта. В марте газета New York Times сообщала, что федеральный суд в США временно запретил чиновникам американской Службы социального обеспечения предоставлять доступ к конфиденциальным данным американских граждан DOGE. Как уточняло издание, при этом судья разрешила предоставлять DOGE информацию в отредактированном и обезличенном виде.
https://1prime.ru/20250606/doge-858286083.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/60/763126061_256:0:4359:3077_1920x0_80_0_0_75a1809c13edd24ad0970ab253977146.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, сша, дональд трамп, верховный суд, politico, new york times
Политика, Технологии, Финансы, США, Дональд Трамп, Верховный суд, Politico, New York Times
09:25 07.06.2025
 
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования

Верховный суд США разрешил DOGE пользоваться данными американцев о социальном страховании

© fotolia.com / steheapЗдание Верховного суда США в Вашингтоне
Здание Верховного суда США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© fotolia.com / steheap
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Верховный суд США разрешил департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск, пользоваться конфиденциальными данными американцев о социальном страховании, следует из судебного решения.
"При текущих обстоятельствах Служба социального обеспечения может начать предоставлять членам ее команды в DOGE доступ к соответствующим документам ведомства, чтобы они могли выполнять свою работу", - говорится в постановлении.
Таким образом, как объясняет издание Politico, суд удовлетворил просьбу администрации США Дональда Трампа отменить постановление от марта.
В марте газета New York Times сообщала, что федеральный суд в США временно запретил чиновникам американской Службы социального обеспечения предоставлять доступ к конфиденциальным данным американских граждан DOGE. Как уточняло издание, при этом судья разрешила предоставлять DOGE информацию в отредактированном и обезличенном виде.
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
СМИ: сотрудники DOGE опасаются политически мотивированных расследований
Вчера, 21:18
 
ПолитикаТехнологииФинансыСШАДональд ТрампВерховный судPoliticoNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала