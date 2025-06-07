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Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования - 07.06.2025, ПРАЙМ
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования
Верховный суд США разрешил департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск, пользоваться конфиденциальными | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T09:25+0300
2025-06-07T09:25+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Верховный суд США разрешил департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск, пользоваться конфиденциальными данными американцев о социальном страховании, следует из судебного решения. "При текущих обстоятельствах Служба социального обеспечения может начать предоставлять членам ее команды в DOGE доступ к соответствующим документам ведомства, чтобы они могли выполнять свою работу", - говорится в постановлении. Таким образом, как объясняет издание Politico, суд удовлетворил просьбу администрации США Дональда Трампа отменить постановление от марта. В марте газета New York Times сообщала, что федеральный суд в США временно запретил чиновникам американской Службы социального обеспечения предоставлять доступ к конфиденциальным данным американских граждан DOGE. Как уточняло издание, при этом судья разрешила предоставлять DOGE информацию в отредактированном и обезличенном виде.
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Политика, Технологии, Финансы, США, Дональд Трамп, Верховный суд, Politico, New York Times
Верховный суд США открыл для DOGE доступ к данным соцстрахования
Верховный суд США разрешил DOGE пользоваться данными американцев о социальном страховании
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Верховный суд США разрешил департаменту государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск, пользоваться конфиденциальными данными американцев о социальном страховании, следует из судебного решения.
"При текущих обстоятельствах Служба социального обеспечения может начать предоставлять членам ее команды в DOGE доступ к соответствующим документам ведомства, чтобы они могли выполнять свою работу", - говорится в постановлении.
Таким образом, как объясняет издание Politico, суд удовлетворил просьбу администрации США Дональда Трампа отменить постановление от марта.
В марте газета New York Times сообщала, что федеральный суд в США временно запретил чиновникам американской Службы социального обеспечения предоставлять доступ к конфиденциальным данным американских граждан DOGE. Как уточняло издание, при этом судья разрешила предоставлять DOGE информацию в отредактированном и обезличенном виде.
СМИ: сотрудники DOGE опасаются политически мотивированных расследований