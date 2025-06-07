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Суд взыскал с сына "крабового короля" 358,7 миллиарда рублей

Суд взыскал с сына "крабового короля" 358,7 миллиарда рублей - 07.06.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с сына "крабового короля" 358,7 миллиарда рублей

Четыре земельных участка и два дома сына "крабового короля" Олега Кана Александра обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T08:34+0300

2025-06-07T08:34+0300

2025-06-07T08:34+0300

происшествия

бизнес

россия

рф

южно-сахалинск

владивосток

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Четыре земельных участка и два дома сына "крабового короля" Олега Кана Александра обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее суды по иску Генпрокуратуры РФ взыскали с регионального фонда "Родные острова" и 18 физлиц, включая Олега Кана и его сына Александра, солидарно более 358,7 миллиарда рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Арбитражный суд Сахалинской области в середине мая удовлетворил иск приставов об обращении взыскания на четыре земельных участка, два из которых площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, два - более тысячи квадратных метров, а также на два жилых дома площадью 649 и 129 квадратных метров в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей. Вся недвижимость находится в Южно-Сахалинске. Также суд взыскал с Кана госпошлину в 10,8 тысячи рублей. Кроме того, согласно документам, приставы установили, что у Кана-младшего есть также восемь машин и 40 единиц недвижимого имущества на общую сумму 299 миллионов рублей. Сейчас, по данным Федеральной службы судебных приставов РФ, долг Александра Кана перед государством составляет почти 337 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура РФ 2 июня сообщила, что уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" направлено в суд Владивостока. Он обвиняется по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра Кана, через коммерческие организации ООО "Монерон", ООО "Курильский Универсальный Комплекс" и ООО "Приморская Рыболовная Компания" занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше 3 тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей. При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах России. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 миллиона рублей. Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО "Курильский Универсальный Комплекс" фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, непосредственном контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу. Александр Кан находится в международном розыске.

https://1prime.ru/20250604/sud-858187756.html

рф

южно-сахалинск

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бизнес, россия, рф, южно-сахалинск, владивосток