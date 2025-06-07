https://1prime.ru/20250607/tela-858300889.html
Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел военных ВСУ
Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел военных ВСУ - 07.06.2025, ПРАЙМ
Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел военных ВСУ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T22:35+0300
2025-06-07T22:35+0300
2025-06-07T22:36+0300
происшествия
евгений балицкий
публикация
список
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858300889.jpg?1749324962
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев. Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. "Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрывают их от людей", - написал Балицкий. В перечне из 97 позиций указываются имена погибших, номера мешков с телом, а также информация о том, где они погибли. По словам губернатора Запорожской области, "Евросоюз и англосаксы срывают мирное урегулирование конфликта на Украине, накачивая страну-террориста вооружением и подогревая их амбиции". "Киев не делает даже попыток соблюдать договоренности. О чем можно рассуждать, если Украина отказывается принимать тела своих погибших, договоренность, о чем была достигнута в ходе второго этапа переговоров! Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации", - заявил Балицкий. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
https://1prime.ru/20250607/ukraina-858300067.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, публикация, список, всу
Происшествия, Евгений Балицкий, публикация, список, ВСУ
Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел военных ВСУ
Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев.
Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
"Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрывают их от людей", - написал Балицкий.
В перечне из 97 позиций указываются имена погибших, номера мешков с телом, а также информация о том, где они погибли.
По словам губернатора Запорожской области, "Евросоюз и англосаксы срывают мирное урегулирование конфликта на Украине, накачивая страну-террориста вооружением и подогревая их амбиции".
"Киев не делает даже попыток соблюдать договоренности. О чем можно рассуждать, если Украина отказывается принимать тела своих погибших, договоренность, о чем была достигнута в ходе второго этапа переговоров! Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации", - заявил Балицкий.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Медведев объяснил причину отказа Киева от приема тел своих солдат