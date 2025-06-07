https://1prime.ru/20250607/tela-858300889.html

Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел военных ВСУ

Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел военных ВСУ - 07.06.2025, ПРАЙМ

Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел военных ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев. | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T22:35+0300

2025-06-07T22:35+0300

2025-06-07T22:36+0300

происшествия

евгений балицкий

публикация

список

всу

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев. Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. "Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрывают их от людей", - написал Балицкий. В перечне из 97 позиций указываются имена погибших, номера мешков с телом, а также информация о том, где они погибли. По словам губернатора Запорожской области, "Евросоюз и англосаксы срывают мирное урегулирование конфликта на Украине, накачивая страну-террориста вооружением и подогревая их амбиции". "Киев не делает даже попыток соблюдать договоренности. О чем можно рассуждать, если Украина отказывается принимать тела своих погибших, договоренность, о чем была достигнута в ходе второго этапа переговоров! Какова истинная причина такого отказа? Конечно, попытка скрыть потери и не выплачивать компенсации", - заявил Балицкий. Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://1prime.ru/20250607/ukraina-858300067.html

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евгений балицкий, публикация, список, всу