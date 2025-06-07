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"Нет проблемы совершить теракт". Кедми объяснил, как РФ может себя защитить
"Нет проблемы совершить теракт". Кедми объяснил, как РФ может себя защитить - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Нет проблемы совершить теракт". Кедми объяснил, как РФ может себя защитить
Недавно проведенные украинскими спецслужбами теракты убедительно показали, что Российской Федерации необходимо пересмотреть защиту стратегических объектов по... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T19:09+0300
2025-06-07T19:09+0300
2025-06-07T19:10+0300
украина
россия
теракт
экспертное мнение
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Недавно проведенные украинскими спецслужбами теракты убедительно показали, что Российской Федерации необходимо пересмотреть защиту стратегических объектов по всей территории страны. С таким заявлением в эфире YouTube-канала эстонского кинодокументалиста Олега Беседина выступил военный аналитик, бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.Комментируя недавние взрывы мостов и удары по аэродромам, он отметил, что глубокого тыла больше не существует, а следовательно, "Россия должна в корне пересмотреть защиту всех стратегических объектов". По словам Кедми, соответствующие российские ведомства и службы должны определить, какие объекты и в какой защите нуждаются, какова степень угрозы и т.д., после чего принять меры "системного порядка, технического порядка, технологического, организационного, законодательного".Сегодня "нет никакой проблемы совершить диверсионный акт в любой точке любой страны" - вопрос лишь в том, какие для его совершения потребуются усилия, и способна ли охрана объектов "сделать эти усилия невозможными или почти невозможными", подчеркнул эксперт.
https://1prime.ru/20250601/terakt-858100832.html
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украина, россия, теракт, экспертное мнение
УКРАИНА, РОССИЯ, теракт, экспертное мнение
"Нет проблемы совершить теракт". Кедми объяснил, как РФ может себя защитить
Кедми: теперь России необходимо защищать стратегические объекты по всей стане
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ.
Недавно проведенные украинскими спецслужбами теракты убедительно показали, что Российской Федерации необходимо пересмотреть защиту стратегических объектов по всей территории страны. С таким заявлением в эфире YouTube-канала
эстонского кинодокументалиста Олега Беседина выступил военный аналитик, бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
Комментируя недавние взрывы мостов и удары по аэродромам, он отметил, что глубокого тыла больше не существует, а следовательно, "Россия должна в корне пересмотреть защиту всех стратегических объектов".
По словам Кедми, соответствующие российские ведомства и службы должны определить, какие объекты и в какой защите нуждаются, какова степень угрозы и т.д., после чего принять меры "системного порядка, технического порядка, технологического, организационного, законодательного".
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Сегодня "нет никакой проблемы совершить диверсионный акт в любой точке любой страны" - вопрос лишь в том, какие для его совершения потребуются усилия, и способна ли охрана объектов "сделать эти усилия невозможными или почти невозможными", подчеркнул эксперт.