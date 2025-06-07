https://1prime.ru/20250607/terakty-858299236.html

"Нет проблемы совершить теракт". Кедми объяснил, как РФ может себя защитить

"Нет проблемы совершить теракт". Кедми объяснил, как РФ может себя защитить - 07.06.2025, ПРАЙМ

"Нет проблемы совершить теракт". Кедми объяснил, как РФ может себя защитить

Недавно проведенные украинскими спецслужбами теракты убедительно показали, что Российской Федерации необходимо пересмотреть защиту стратегических объектов по... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T19:09+0300

2025-06-07T19:09+0300

2025-06-07T19:10+0300

украина

россия

теракт

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/76127/20/761272093_0:65:916:580_1920x0_80_0_0_957532ef547f3a23d0deacd2f443e0fa.jpg

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Недавно проведенные украинскими спецслужбами теракты убедительно показали, что Российской Федерации необходимо пересмотреть защиту стратегических объектов по всей территории страны. С таким заявлением в эфире YouTube-канала эстонского кинодокументалиста Олега Беседина выступил военный аналитик, бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.Комментируя недавние взрывы мостов и удары по аэродромам, он отметил, что глубокого тыла больше не существует, а следовательно, "Россия должна в корне пересмотреть защиту всех стратегических объектов". По словам Кедми, соответствующие российские ведомства и службы должны определить, какие объекты и в какой защите нуждаются, какова степень угрозы и т.д., после чего принять меры "системного порядка, технического порядка, технологического, организационного, законодательного".Сегодня "нет никакой проблемы совершить диверсионный акт в любой точке любой страны" - вопрос лишь в том, какие для его совершения потребуются усилия, и способна ли охрана объектов "сделать эти усилия невозможными или почти невозможными", подчеркнул эксперт.

https://1prime.ru/20250601/terakt-858100832.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, теракт, экспертное мнение