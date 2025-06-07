Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok - 07.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250607/tiktok-858289522.html
СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok
СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok - 07.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok
Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T04:35+0300
2025-06-07T04:35+0300
технологии
мировая экономика
сша
китай
москва
такер карлсон
дональд трамп
джей ди вэнс
tiktok
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858289522.jpg?1749260145
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В начале апреля Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса. "Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году... За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Сам Карлсон в комментарии изданию ранее заявил, что не в курсе ситуации. "Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин", - заявил он. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
сша
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, китай, москва, такер карлсон, дональд трамп, джей ди вэнс, tiktok, financial times, bytedance
Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, TikTok, Financial Times, ByteDance
04:35 07.06.2025
 
СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok

FT: Белый дом рассматривает Такера Карлсона как возможного инвестора в TikTok

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В начале апреля Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.
"Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году... За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Сам Карлсон в комментарии изданию ранее заявил, что не в курсе ситуации.
"Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин", - заявил он.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙМОСКВАТакер КарлсонДональд ТрампДжей Ди ВэнсTikTokFinancial TimesByteDance
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала