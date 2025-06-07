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СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok

СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok - 07.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok

Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T04:35+0300

2025-06-07T04:35+0300

2025-06-07T04:35+0300

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джей ди вэнс

tiktok

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. В начале апреля Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса. "Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году... За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Сам Карлсон в комментарии изданию ранее заявил, что не в курсе ситуации. "Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин", - заявил он. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, сша, китай, москва, такер карлсон, дональд трамп, джей ди вэнс, tiktok, financial times, bytedance