https://1prime.ru/20250607/tiktok-858289522.html
СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok
СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok - 07.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok
Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T04:35+0300
2025-06-07T04:35+0300
2025-06-07T04:35+0300
технологии
мировая экономика
сша
китай
москва
такер карлсон
дональд трамп
джей ди вэнс
tiktok
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858289522.jpg?1749260145
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В начале апреля Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.
"Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году... За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Сам Карлсон в комментарии изданию ранее заявил, что не в курсе ситуации.
"Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин", - заявил он.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
сша
китай
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, сша, китай, москва, такер карлсон, дональд трамп, джей ди вэнс, tiktok, financial times, bytedance
Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, TikTok, Financial Times, ByteDance
СМИ: Белый дом рассматривает Карлсона в качестве инвестора в TikTok
FT: Белый дом рассматривает Такера Карлсона как возможного инвестора в TikTok
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Администрация США рассматривает журналиста Такера Карлсона в качестве возможного инвестора в соцсеть TikTok, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В начале апреля Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.
"Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году... За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Сам Карлсон в комментарии изданию ранее заявил, что не в курсе ситуации.
"Я ничего об этом не знаю... Насколько мне известно, я читал, что сделка по TikTok приостановлена из-за торговой войны, из-за пошлин", - заявил он.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.