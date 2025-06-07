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СМИ: в ФРС США опасаются риска скачка инфляции из-за пошлин Трампа

СМИ: в ФРС США опасаются риска скачка инфляции из-за пошлин Трампа - 07.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: в ФРС США опасаются риска скачка инфляции из-за пошлин Трампа

Глава резервного банка Сент-Луиса при Федеральной резервной системе США Альберто Мусалем выразил опасение, что тарифная политика президента Дональда Трампа... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T11:26+0300

2025-06-07T11:26+0300

2025-06-07T11:26+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Глава резервного банка Сент-Луиса при Федеральной резервной системе США Альберто Мусалем выразил опасение, что тарифная политика президента Дональда Трампа может привести к скачку инфляции на неопределенный срок, пишет взявшее у чиновника комментарий издание Financial Times. "Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил Financial Times, что, хотя пошлины Трампа и могут повысить инфляцию "лишь на квартал или два", существует столь же вероятный сценарий, при котором влияние пошлин на цены может продлиться дольше", - говорится в публикации. По мнению Мусалема, вероятность неопределенно долгого скачка инфляции и ее краткосрочного роста оцениваются в соотношении "50 на 50". Издание также отмечает опасения чиновников ФРС по поводу того, что американцы могут потерять веру в способность центрального банка удерживать инфляцию на низком уровне, так как из-за введения США пошлин против мира потребители и предприятия внутри страны ожидают более высокой инфляции в ближайшие месяцы и годы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС.

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мировая экономика, финансы, сша, китай, дональд трамп, financial times, ес