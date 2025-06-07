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Трамп высказал угрозы в адрес Маска - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп высказал угрозы в адрес Маска
Трамп высказал угрозы в адрес Маска - 07.06.2025, ПРАЙМ
Трамп высказал угрозы в адрес Маска
Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T20:06+0300
2025-06-07T20:06+0300
политика
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов. "Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями", - заявил Трамп телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Маск начнет поддерживать демократов, которые выступают против законопроекта о налогах и сокращении расходов. Трамп также отметил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском. "Я слишком занят другими делами... У меня нет намерения разговаривать с ним", - ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с Маском в ближайшее время. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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дональд трамп, илон маск
Политика, Дональд Трамп, Илон Маск
20:06 07.06.2025
 
Трамп высказал угрозы в адрес Маска

Трамп пригрозил Маску "очень серьезными последствиями" в случае поддержки демократов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.
"Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями", - заявил Трамп телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Маск начнет поддерживать демократов, которые выступают против законопроекта о налогах и сокращении расходов.
Трамп также отметил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском.
"Я слишком занят другими делами... У меня нет намерения разговаривать с ним", - ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с Маском в ближайшее время.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска
18:14
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
 
ПолитикаДональд ТрампИлон Маск
 
 
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