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Трамп высказал угрозы в адрес Маска
Трамп высказал угрозы в адрес Маска - 07.06.2025, ПРАЙМ
Трамп высказал угрозы в адрес Маска
Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T20:06+0300
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политика
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов. "Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями", - заявил Трамп телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Маск начнет поддерживать демократов, которые выступают против законопроекта о налогах и сокращении расходов. Трамп также отметил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском. "Я слишком занят другими делами... У меня нет намерения разговаривать с ним", - ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с Маском в ближайшее время. Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.
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дональд трамп, илон маск
Политика, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп высказал угрозы в адрес Маска
Трамп пригрозил Маску "очень серьезными последствиями" в случае поддержки демократов
ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.
"Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями", - заявил Трамп телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Маск начнет поддерживать демократов, которые выступают против законопроекта о налогах и сокращении расходов.
Трамп также отметил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском.
"Я слишком занят другими делами... У меня нет намерения разговаривать с ним", - ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с Маском в ближайшее время.
Вэнс высказался о примирении Трампа и Маска
Разлад между Трампом и Маском произошел на этой неделе после критики миллиардером законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах США.