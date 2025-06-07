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Аналитики рассказали, когда ЦБ снизит ключевую ставку
Аналитики рассказали, когда ЦБ снизит ключевую ставку - 07.06.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали, когда ЦБ снизит ключевую ставку
Ключевая ставка ЦБ РФ будет плавно снижаться до конца года, на заседании совета директоров в июле регулятор, скорее всего, снизит ее еще на 1 процентный пункт,... | 07.06.2025, ПРАЙМ
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финансы
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акра
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ будет плавно снижаться до конца года, на заседании совета директоров в июле регулятор, скорее всего, снизит ее еще на 1 процентный пункт, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
"Ставка, скорее всего, продержится на этом уровне до 25 июля - когда будет снижена вероятнее всего на 1 п.п. - до 19%. А вот дальнейшие перспективы - с учетом нейтрального сигнала - менее определены. Полагаю, снижение до конца года будет идти шагами по 50 базисных пунктов и необязательно на каждом заседании - к Новому Году мы ждем ставку на уровне 17,5-18%", - сказал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.
Уровень ключевой ставки в 20% продержится до следующего заседания, очень вероятно, что на нем смягчение продолжится, считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "Я бы ожидал медленного равномерного снижения ключевой ставки шагами по 1 п.п. на нескольких из оставшихся до конца года заседаниях", - добавил он.
"Ожидаем снижение ставки в июле на 100 б.п., совокупное снижение на 2 п.п. за квартал вернет уровень жесткости ДКП к норме, позволяющей управляемо вернуть экономику к потенциалу, минимизируя риск рецессии... Банки готовились к снижению ставки, снижали депозитные ставки, чтобы минимизировать процентный риск. Тренд на снижение ставок продолжится", - считает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов считает сегодняшнее решение ЦБ в целом позитивным для банковского сектора, но при этом, по его мнению, снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт выглядит скорее символическим с учетом ее текущего уровня.
"Однако сам факт того, что ЦБ в итоге смог приступить к смягчению монетарной политики, будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике и смягчению денежно-кредитных условий. Как результат, можно рассчитывать на постепенную активизацию кредитования в стране, а также некоторого ослабления давления на показатели чистой процентной маржи банков", - подытожил он.
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финансы, банки, москва, рф, антон табах, дмитрий куликов, игорь додон, акра, "бкс мир инвестиций", финам
Финансы, Экономика, Банки, МОСКВА, РФ, Антон Табах, Дмитрий Куликов, Игорь Додон, АКРА, "БКС Мир инвестиций", Финам
Аналитики рассказали, когда ЦБ снизит ключевую ставку
Аналитики: ключевая ставка ЦБ будет плавно снижаться до конца года
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ будет плавно снижаться до конца года, на заседании совета директоров в июле регулятор, скорее всего, снизит ее еще на 1 процентный пункт, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
"Ставка, скорее всего, продержится на этом уровне до 25 июля - когда будет снижена вероятнее всего на 1 п.п. - до 19%. А вот дальнейшие перспективы - с учетом нейтрального сигнала - менее определены. Полагаю, снижение до конца года будет идти шагами по 50 базисных пунктов и необязательно на каждом заседании - к Новому Году мы ждем ставку на уровне 17,5-18%", - сказал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.
Уровень ключевой ставки в 20% продержится до следующего заседания, очень вероятно, что на нем смягчение продолжится, считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "Я бы ожидал медленного равномерного снижения ключевой ставки шагами по 1 п.п. на нескольких из оставшихся до конца года заседаниях", - добавил он.
"Ожидаем снижение ставки в июле на 100 б.п., совокупное снижение на 2 п.п. за квартал вернет уровень жесткости ДКП к норме, позволяющей управляемо вернуть экономику к потенциалу, минимизируя риск рецессии... Банки готовились к снижению ставки, снижали депозитные ставки, чтобы минимизировать процентный риск. Тренд на снижение ставок продолжится", - считает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов считает сегодняшнее решение ЦБ в целом позитивным для банковского сектора, но при этом, по его мнению, снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт выглядит скорее символическим с учетом ее текущего уровня.
"Однако сам факт того, что ЦБ в итоге смог приступить к смягчению монетарной политики, будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике и смягчению денежно-кредитных условий. Как результат, можно рассчитывать на постепенную активизацию кредитования в стране, а также некоторого ослабления давления на показатели чистой процентной маржи банков", - подытожил он.