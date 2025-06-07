https://1prime.ru/20250607/turtsiya--858291642.html
Россия в апреле втрое нарастила импорт турецкого шоколада
Россия в апреле втрое нарастила импорт турецкого шоколада - 07.06.2025, ПРАЙМ
Россия в апреле втрое нарастила импорт турецкого шоколада
Турция в апреле этого года почти втрое в годовом выражении нарастила экспорт шоколада в Россию - до рекордных значений, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T09:03+0300
2025-06-07T09:03+0300
2025-06-07T09:03+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
турция
анкара
https://cdnn.1prime.ru/img/83029/19/830291990_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6ed70af1e432949add3c96e777dc9fc5.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Турция в апреле этого года почти втрое в годовом выражении нарастила экспорт шоколада в Россию - до рекордных значений, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. Так, в апреле Анкара продала Москве шоколада и других изделий с его содержанием на 5,6 миллиона долларов - максимальные за все время торговли двух стран. В годовом выражении поставки выросли в 2,7 раза, а в месячном - на 9%. Суммарно за первые 4 месяца этого года экспорт турецкого шоколада в Россию достиг 19,4 миллиона долларов - вдвое больше, чем год назад. А за весь 2024 год объемы поставок составили 41,5 миллиона долларов. Больше всего в апреле РФ закупила у Турции различные пищевые продукты, сделанные из шоколада, - почти на 4 миллиона долларов. Главным образом это были конфеты - без алкоголя, с начинкой и без нее. Также импортировался шоколад без начинок - на 1,1 миллиона долларов, шоколад с начинками - на 502 тысячи долларов, а также готовые изделия из шоколада массой более 2 килограммов в форме брикетов, в жидкой, порошкообразной и других формах - на 8 тысяч долларов. Кроме того, в апреле Турция поставляла в Россию какао-порошок без подсластителей - на максимальную с прошлого июня 371 тысячу долларов и какао-масло - на 312 тысяч долларов, максимальные с прошлого июля. Экспорт какао-порошка в годовом выражении вырос в 3,6 раза (в месячном - в 2,2 раза). Поставки масла в годовом выражении сократились в 2,6 раза, а в месячном выросли в 4 раза.
https://1prime.ru/20250531/shokolad--858078154.html
турция
анкара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83029/19/830291990_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1e0a0a325d286d50fe1341acbcade70e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, турция, анкара
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Анкара
Россия в апреле втрое нарастила импорт турецкого шоколада
Россия втрое нарастила импорт шоколада из Турции - до рекордных 5,6 миллиона долларов
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Турция в апреле этого года почти втрое в годовом выражении нарастила экспорт шоколада в Россию - до рекордных значений, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
Так, в апреле Анкара продала Москве шоколада и других изделий с его содержанием на 5,6 миллиона долларов - максимальные за все время торговли двух стран. В годовом выражении поставки выросли в 2,7 раза, а в месячном - на 9%.
Суммарно за первые 4 месяца этого года экспорт турецкого шоколада в Россию достиг 19,4 миллиона долларов - вдвое больше, чем год назад. А за весь 2024 год объемы поставок составили 41,5 миллиона долларов.
Больше всего в апреле РФ закупила у Турции различные пищевые продукты, сделанные из шоколада, - почти на 4 миллиона долларов. Главным образом это были конфеты - без алкоголя, с начинкой и без нее.
Также импортировался шоколад без начинок - на 1,1 миллиона долларов, шоколад с начинками - на 502 тысячи долларов, а также готовые изделия из шоколада массой более 2 килограммов в форме брикетов, в жидкой, порошкообразной и других формах - на 8 тысяч долларов.
Кроме того, в апреле Турция поставляла в Россию какао-порошок без подсластителей - на максимальную с прошлого июня 371 тысячу долларов и какао-масло - на 312 тысяч долларов, максимальные с прошлого июля. Экспорт какао-порошка в годовом выражении вырос в 3,6 раза (в месячном - в 2,2 раза). Поставки масла в годовом выражении сократились в 2,6 раза, а в месячном выросли в 4 раза.
Duty Free в Дубае за один месяц продал "вирусный" шоколад на $8 миллионов