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Россия в апреле втрое нарастила импорт турецкого шоколада - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Россия в апреле втрое нарастила импорт турецкого шоколада
Россия в апреле втрое нарастила импорт турецкого шоколада - 07.06.2025, ПРАЙМ
Россия в апреле втрое нарастила импорт турецкого шоколада
Турция в апреле этого года почти втрое в годовом выражении нарастила экспорт шоколада в Россию - до рекордных значений, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T09:03+0300
2025-06-07T09:03+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Турция в апреле этого года почти втрое в годовом выражении нарастила экспорт шоколада в Россию - до рекордных значений, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. Так, в апреле Анкара продала Москве шоколада и других изделий с его содержанием на 5,6 миллиона долларов - максимальные за все время торговли двух стран. В годовом выражении поставки выросли в 2,7 раза, а в месячном - на 9%. Суммарно за первые 4 месяца этого года экспорт турецкого шоколада в Россию достиг 19,4 миллиона долларов - вдвое больше, чем год назад. А за весь 2024 год объемы поставок составили 41,5 миллиона долларов. Больше всего в апреле РФ закупила у Турции различные пищевые продукты, сделанные из шоколада, - почти на 4 миллиона долларов. Главным образом это были конфеты - без алкоголя, с начинкой и без нее. Также импортировался шоколад без начинок - на 1,1 миллиона долларов, шоколад с начинками - на 502 тысячи долларов, а также готовые изделия из шоколада массой более 2 килограммов в форме брикетов, в жидкой, порошкообразной и других формах - на 8 тысяч долларов. Кроме того, в апреле Турция поставляла в Россию какао-порошок без подсластителей - на максимальную с прошлого июня 371 тысячу долларов и какао-масло - на 312 тысяч долларов, максимальные с прошлого июля. Экспорт какао-порошка в годовом выражении вырос в 3,6 раза (в месячном - в 2,2 раза). Поставки масла в годовом выражении сократились в 2,6 раза, а в месячном выросли в 4 раза.
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бизнес, мировая экономика, турция, анкара
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Анкара
09:03 07.06.2025
 
Россия в апреле втрое нарастила импорт турецкого шоколада

Россия втрое нарастила импорт шоколада из Турции - до рекордных 5,6 миллиона долларов

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкШоколад
Шоколад - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Турция в апреле этого года почти втрое в годовом выражении нарастила экспорт шоколада в Россию - до рекордных значений, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
Так, в апреле Анкара продала Москве шоколада и других изделий с его содержанием на 5,6 миллиона долларов - максимальные за все время торговли двух стран. В годовом выражении поставки выросли в 2,7 раза, а в месячном - на 9%.
Суммарно за первые 4 месяца этого года экспорт турецкого шоколада в Россию достиг 19,4 миллиона долларов - вдвое больше, чем год назад. А за весь 2024 год объемы поставок составили 41,5 миллиона долларов.
Больше всего в апреле РФ закупила у Турции различные пищевые продукты, сделанные из шоколада, - почти на 4 миллиона долларов. Главным образом это были конфеты - без алкоголя, с начинкой и без нее.
Также импортировался шоколад без начинок - на 1,1 миллиона долларов, шоколад с начинками - на 502 тысячи долларов, а также готовые изделия из шоколада массой более 2 килограммов в форме брикетов, в жидкой, порошкообразной и других формах - на 8 тысяч долларов.
Кроме того, в апреле Турция поставляла в Россию какао-порошок без подсластителей - на максимальную с прошлого июня 371 тысячу долларов и какао-масло - на 312 тысяч долларов, максимальные с прошлого июля. Экспорт какао-порошка в годовом выражении вырос в 3,6 раза (в месячном - в 2,2 раза). Поставки масла в годовом выражении сократились в 2,6 раза, а в месячном выросли в 4 раза.
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