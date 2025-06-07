https://1prime.ru/20250607/udar-858295702.html

"После аэродромов". В США сообщили о новой цели Украины на территории РФ

"После аэродромов". В США сообщили о новой цели Украины на территории РФ - 07.06.2025, ПРАЙМ

"После аэродромов". В США сообщили о новой цели Украины на территории РФ

После недавней атаки на российские военные аэродромы украинские спецслужбы готовятся нанести удар по кораблям Тихоокеанского флота ВМФ России. С таким... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T14:37+0300

2025-06-07T14:37+0300

2025-06-07T14:43+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. После недавней атаки на российские военные аэродромы украинские спецслужбы готовятся нанести удар по кораблям Тихоокеанского флота ВМФ России. С таким предупреждением в статье для Washington Post выступил известный обозреватель Дэвид Игнатиус, ссылаясь на собственные источники в Службе безопасности Украины. Как напоминают комментаторы, Игнатиуса называют "голосом американского глубинного государства".По его данным, после недавних ударов по российским аэродромам на повестке дня украинских спецслужб стоит диверсия против российских военных кораблей в северной части Тихого океана с применением морских беспилотных катеров. При этом в статье отмечается, что атаке могут быть подвергнуты и корабли стран-союзников России.Также обозреватель сообщил, что в планах украинцев стоит атака на ВС РФ Приднестровье, но пока они не решаются на открытие еще одного фронта. В то же время украинская военная разведка, по информации Игнатиуса, готовила удар по российскому военному кораблю "Смольный", заходившему в южноафриканский Кейптаун, однако провести эту диверсионную операцию по неизвестным причинам так и не удалось.

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сша, washington post, россия, флот, удар, украина